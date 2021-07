Biden nimetas USA uue EL-i suursaadiku

Valge Maja teatas teisipäeval, et USA president Joe Biden nimetas Euroopa Liidu uueks suursaadikuks Mark Gitensteini. Gitenstein on endine Rumeenia suursaadik ja Bideni nõustaja.

Gitenstein oli Rumeenia suursaadik aastatel 2009-2012.

"Gitenstein on viimase kümnendi keskendunud Kesk- ja Ida-Euroopale. Rumeenias suursaadikuna keskendus ta korruptsioonivastasele võitlusele ja demokraatlike institutsioonide edendamisele," teatas Valge Maja.

Gitenstein oli mitu aastat senati õiguskomisjonis demokraatide nõunik. Biden oli siis komisjoni esimees.

Euroopa Ülemkogu president Charles Michel tervitas Gitensteini ametisse nimetamist. "Me vajame Atlandi-ülese koostöö edendamist. Ootan huviga temaga koostööd," kirjutas Michel Twitteris.

Biden nimetas samuti uue Hispaania suursaadiku. Selleks on Julissa Reynoso Pantaleoni. Reynoso on hetkel presidendi nõunik. Samuti on ta Valge Maja soolise võrdõiguslikkuse nõukogu kaasjuhataja. Varem oli Reynoso Uruguay suursaadik.

Bideni suursaadikute valikud peab kinnitama veel senat.