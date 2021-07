Vatikanis algab korruptsioonis süüdistatava kardinali kohtuprotsess

Koos kardinaliga läksid kohtu alla Londonis tegutsev fondihaldur, vabakutseline luureekspert ja veel seitse inimest, teatas Financial Times.

Becciu on esimene kardinal, kes anti Vatikani kohtusse. Paavst tühistas ka tema puutumatuse.

Juhtum keskendub Vatikani investeeringule Londoni kinnisvaraturul.

Becciut süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises ja omastamises. Kardinal eitab õiguserikkumisi ja väidab, et ta on vandenõu ohver.

Koroonaviiruse epideemiast tingitud sotsiaalsete piirangute tõttu ei toimu protsess Vatikani tavalises kohtusaalis. Kohtusaal pole piisavalt suur, et mahutada tunnistajaid ja vaatlejaid. Seetõttu toimub istung Vatikani muuseumi saalis.

"See näitab välismaailmale, et Püha Tool võtab kuritegevust tõsiselt," ütles Vatikani üks kõrgemaid majandusametnikke Juan Antonio Guerrero.

"Ma arvan, et see kohtuprotsess võib Püha Tooli majandusküsimustesse tuua suurema usaldusväärsuse. Süüdistused tulid Vatikanist ja see näitab, et sisekontroll toimib," lisas Guerrero.

Koos Becciuga on kohtuall ka fondihaldur Raffaele Mincione. Teda süüdistatakse samuti omastamises.

Mincione ettevõtted müüsid 2014. aastal Becciu järelevalve all oleva tehingu raames Vatikanile osaluse Londonis asuvas korterelamus. Püha Tool väidab, et kinnisvaratehingu käigus hinnati Mincione kasuks varasid üles ja Vatikan sai selle käigus märkimisväärset rahalist kahju. Mincione eitab samuti rikkumisi.

Kohtuall on veel samuti luureekspert Cecilia Marognat. Väidetavalt omastas ta Becciu allkirjastatud konsultatsioonilepinguga talle antud raha. Raha oli seotud Aafrikas röövitud nunnade vabastamise läbirääkimistega. Vatikan väidab aga, et Marogna kasutas raha isiklikuks otstarbeks.

Vatikan avaldas laupäeval esmakordselt andmed oma kinnisvara ja investeeringuid haldava osakonna eelarve kohta.

2020. aasta eelarve järgi kuulub Pühale Toolile 4051 omandiüksust Itaalias ning veel 1120 omandiüksust, mis asuvad Londonis, Pariisis, Genfis ja Lausanne'is.