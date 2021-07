Rein Sikk: saadame poliitikud Lottemaale õppima

Kuumarammestuses Eestis tunduvad paljud tähtsad asjad untsu minevat. Näiteks presidendi leidmine ja süsti tegemine. Mina aga sain teada, kus need asjad selgeks saada. Ikka meie oma lõbustuspargis Lottemaal, leiutajatekülas. Seal kogetav võiks paljutki ja paljusid õpetada.

Kiidan kõvahäälselt Lottemaa teatritruppi. Kiidan iga päev pargis ametis olevaid noori näitlejaid, Lotte ja ta leiutajatest sõprade kehastajaid. Kiidan külastajate saatjaid pargis ja lavadel, kus kogu aeg liikvel mõni leiutajateküla tegelane nagu neid raamatust, filmist, muusikalist teame. Lakkamatud laulud, tantsud, mängud, etendused, suhtlus, hoolimine rahvast läbi päeva.

"Vapustav!" hüüan esmakordselt Lottemaalt naasnuna. Mul on pool sajandit teatrikogemust ja kinnitan, et Lottemaa teater on ülihea, südamesseminev. Seal on kõik võimalik, kui siiralt tahta.

Eks me ole näinud päris näitlejaid, kes püüavad väga lastele näidelda konna või kapsast. Vahetevahel tuleb välja, teinekord mitte. Pole usutav. Võib-olla pole usutav seetõttu, et last, teist poolt ei peeta võrdseks, vaid kliendiks-objektiks, keda lõbustada. Lottemaal ei kohta näitlejat, kes mängib koera või hüljest. Noorte rolli sulandumine on nii suur, et sinu ees tegutsevadki päev läbi jänes Adalbert, kärbes Jaak, jänesdoktor Ave, rebane Julia, kapten hüljes Leo, seapere ja Lotte ise.

Nad on kogu aeg absoluutselt päris. Vooruste ja puudustega, vimkade, vempude, siirusega. Usuvad, mida teevad ja räägivad. Suhelda suudetakse nii hallipäise vanaisa kui ka koolieelikust mürakaruga. Igal hetkel leiutatakse uusi võimalusi suhtlemiseks-toimetamiseks, kui vanamoodi ei saa.

"Lottemaa oma näitlejatega elab kaheksa tundi jutti. Terve tööpäev nupukas maailmas."

22-eurost piletit võib ka kalliks pidada, aga kui palju oleme kogenud haltuuramekilisi suveteatreid ja -kontserte, kus saab kolme kümnelise eest vaid poolteist või kaks tundi programmi? Aga Lottemaa oma näitlejatega elab kaheksa tundi jutti. Terve tööpäev nupukas maailmas.

Vapustavaim on päeva lõpu laulukoor, kus kaasa löövad kõik tegelased. Tuleb üldlaulupidude lõpu tunne oma pisaratevooga. Enam kui tunnine katkematu ülesaste nii kaasalaulmist kui ka kaasategemist võimaldades. Igale külas käinule silma vaatamine, pai ja kalli tegemine ja siiras pärimine, kas meeldis. Ja taas igasuguste uute nippide armaada, et lust püsiks.

Lastele pakutakse Lottemaal seda, mida nad tegelikult ihkavad: võimalust poris plätserdada, veepomme heita, süstlast vett pritsida, kõva häälega karjuda, padjasõda pidada, nõudega kolistada... Tuhat lahedat võimalust lapsena. Naudivad suuredki, õpivad ununenud siirust.

Lottemaal käib aastas ligi 60 000 külalist, tegutseb 78 näitlejat, kellest igapäevaselt on platsil 28. Enamuse jaoks on tööpäev jänese, sea või koerana kaheksatunnine. Eesti parimat teatrit tegevad noored on teatrikoolidest ja -klassidest, aga mitte ainult. Staažikamad on toimetanud seitse-kaheksa aastat. Peab olema mängujuht, noorsootöötaja, muusik, koomik ka. Iga päev toob neile uusi juhtumeid, mille puhul pole aega poliitkonsultatsioone pidada, tuleb ise ja kohe otsustada või... hävida. Lotte sõbrad ei hävi.

Kiidan ka Lottemaa teenindajad piletiputkas, jäätist-pannkooke müümas, meeneid turustamas. Kõikjal nägin siirast hoolimist igast inimesest. Soovi suhelda, iga soov täita. Kui oleksin mõne kaubandusketi juht, siis saadaksin kõik müüjad Lottemaale. Õppima, kuidas päriselt olla ja hoolida.

Vähe veel! Pean otsesõnu selgitama, miks Lottemaad lauskiidan. Aga selle pärast, et Lottemaa lustis, siiruses, leiutamise nupukuses näen homse Eesti palet. Säärast palet, kust ei vaata vastu tülpinud, kurjad ametniku- ja poliitikusilmad. Lottemaa pakatab silmasärast ega ei ole äpardusi täis kui Eesti, kus ei saada hakkama presidendi leidmise ja kiirelt süsti tegemisega. Leiutajateküla lustist ja tehatahtmisest lähtudes oleks meil nii kui niuhti president valitud ja kogu riigis ka süstid tehtud.

Seega, ametnikud ja poliitikud, marss-marss Lottemaale õppima teiegi! Ja teatrite hindajad, Lottemaa trupp on absoluutselt väärt Eesti teatri aastaauhinda, minge ning kaege perra.

