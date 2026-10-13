X!

Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast

Eesti
President Ülle Madise Riias kohtumisel Läti presidendi Edgars Rinkevičsiga.
President Ülle Madise Riias kohtumisel Läti presidendi Edgars Rinkevičsiga. Autor/allikas: Raigo Pajula / Presidendi kantselei
Eesti

President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb.

"Ma saan ausalt öelda, et teave sellest niinimetatud diislidiilist on minu jaoks võrdlemisi uus. Ja senisest elukogemusest olen õppinud, et enne kui väga selgelt võtad seisukoha, tee endale faktid klaariks. Hetkel mina neid ei tea," ütles Madise pärast kohtumist Läti presidendi Edgars Rinkevičsiga antud pressikonverentsil.

"Abstraktselt võttes on kahtlemata selge, et kõik, mis toetab agressorit sõjapidamisel, on halb. Kõik, mis kahjustab Ukrainat, kes võitleb agressori vastu, on samuti halb. Aga see nüüd oli abstraktselt, sest konkreetseid fakte hetkel mina ei tea," kordas Madise.

Samas rõhutas Eesti president liitlassuhete ja NATO toimimise tähtsust: "Me kõik vajame tugevat NATO-t, me vajame oma tugevat kaitsevõimet, me vajame Ameerika Ühendriike oma partnerina NATO-s ja samamoodi me vajame oma partnerite kaitseväelasi nii Lätti kui Eestisse, see on erakordselt oluline."

Esmaspäeval ametisse astunud Madise, kes oli teisipäeval Lätis oma esimesel välisvisiidil, ütles ka, et lähitundidel või kolmapäeval peaks tal olema telefonikõne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. "Ja ma loodan temalt siis täpsemini kuulda, kuidas tema seda olukorda näeb, mille kohta te küsite," märkis ta.

USA president Donald Trump ütles reedel, et pärast tema telefonikõnet Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga on Moskva nõustunud kohe tooma maailmaturule 300 000 tonni diislikütust ning pikema aja jooksul veel mitu miljonit tonni. Otsus on pälvinud lääneriikides laialdast kriitikat.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:20

Zelenski hinnangul on Ukraina positsioonid rindel tugevad Uuendatud

19:11

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

19:07

Galerii: Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks

18:59

Kristi Kongi "Kromaatiline triiv" lõi Eesti kunstnike isikunäituste publikurekordi

18:58

Asko Künnap fotonäitusest: eks ma üritan vaese mehe Corbijn olla

18:51

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

18:50

Fotografiska toob vaatajani kaks eriilmelist näitust inimese kehast ja identiteedist

18:48

Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi

18:44

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

18:43

Prantsusmaa kardab veelgi suuremat küberrünnakut ostukeskuste vastu

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

10:36

Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

11:30

Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole

19:20

Zelenski hinnangul on Ukraina positsioonid rindel tugevad Uuendatud

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

12.10

Galerii: Tallinnas Kadriorus algas Madise ametisse nimetamise vastuvõtt

07:03

Kolm suurt liikmesriiki tahavad EL-i õigusaktidele hädapidurit

15:11

Kadri Simson naaseb sotside ridades Eesti poliitikasse Uuendatud

08:36

Galerii: vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala

06:45

Ukraina rünnakud halvasid liikluse Yandexi võrgust Eesti veebilehtedele

06:25

Saudi Araabia pealinna raputasid mitmed plahvatused

ilmateade

SPORT

19:11

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

18:51

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

17:57

Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

17:16

Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

loe: kultuur

19:07

Galerii: Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks

18:59

Kristi Kongi "Kromaatiline triiv" lõi Eesti kunstnike isikunäituste publikurekordi

18:58

Asko Künnap fotonäitusest: eks ma üritan vaese mehe Corbijn olla

18:50

Fotografiska toob vaatajani kaks eriilmelist näitust inimese kehast ja identiteedist

loe: eeter

18:44

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

15:14

Anu Rannaveski: ajateenistuses saavad naised üldiselt ise oma üksuse valida

13:40

Sepo Seeman: tahame ausalt rääkida sellest, mis seisus me oma eludega oleme

12:20

"Teise mätta otsast": noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (13.10.2026 18:00:00)

15:45

Kadri Simson naaseb sotsiaaldemokraatide ridades Eesti poliitikasse

15:40

Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi

15:35

Tartu võtab osa tänavate hooldusest enda kätte

15:20

Raadiouudised (13.10.2026 15:00:00)

12:50

Joller tutvustas riigikogus erihoolekandeteenuste korralduse reformi

12:45

Hiina autotootjad püüavad Euroopas oma turuosa suurendada

12:35

Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot

12:30

Kolmapäeval sajab peamiselt Lääne-Eestis

12:20

Raadiouudised (13.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo