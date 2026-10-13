Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast

President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb.

"Ma saan ausalt öelda, et teave sellest niinimetatud diislidiilist on minu jaoks võrdlemisi uus. Ja senisest elukogemusest olen õppinud, et enne kui väga selgelt võtad seisukoha, tee endale faktid klaariks. Hetkel mina neid ei tea," ütles Madise pärast kohtumist Läti presidendi Edgars Rinkevičsiga antud pressikonverentsil.

"Abstraktselt võttes on kahtlemata selge, et kõik, mis toetab agressorit sõjapidamisel, on halb. Kõik, mis kahjustab Ukrainat, kes võitleb agressori vastu, on samuti halb. Aga see nüüd oli abstraktselt, sest konkreetseid fakte hetkel mina ei tea," kordas Madise.

Samas rõhutas Eesti president liitlassuhete ja NATO toimimise tähtsust: "Me kõik vajame tugevat NATO-t, me vajame oma tugevat kaitsevõimet, me vajame Ameerika Ühendriike oma partnerina NATO-s ja samamoodi me vajame oma partnerite kaitseväelasi nii Lätti kui Eestisse, see on erakordselt oluline."

Esmaspäeval ametisse astunud Madise, kes oli teisipäeval Lätis oma esimesel välisvisiidil, ütles ka, et lähitundidel või kolmapäeval peaks tal olema telefonikõne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. "Ja ma loodan temalt siis täpsemini kuulda, kuidas tema seda olukorda näeb, mille kohta te küsite," märkis ta.

USA president Donald Trump ütles reedel, et pärast tema telefonikõnet Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga on Moskva nõustunud kohe tooma maailmaturule 300 000 tonni diislikütust ning pikema aja jooksul veel mitu miljonit tonni. Otsus on pälvinud lääneriikides laialdast kriitikat.