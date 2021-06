Ülevaade: kui kallis on puhata perega Eestimaal?

Tänavu on juba teine suvi, kus välismaal puhkamine on raskendatud, nii et üha enam otsitakse võimalust veeta perepuhkus Eestimaal. ERR uuris, kui kulukas on perel veeta üks suvine nädalalõpp Eesti majutusasutustes väljaspool Tallinnat.

"Vaat' kui kena, ajahamba poolt puretud talu. Saaks kas või ühegi suve elada just niisuguses romantilises paigas!"

Nii õhkasid pool sajandit tagasi unetud mehed ühel poolsaare moodi saarel traditsioonilist rehielamut silmates, kuhu nad "sanatooriumisse" ravile paigutati. Sel suvel otsivad tuhanded pered analoogset puhkamisvõimalust Eesti eri paigus, soovitavalt ikka mere või järve kaldal, et oleks ka ujumisvõimalus. Kel omal suvekodu puudub, peavad leppima rahvusvaheliste broneerimisplatvormide vahendatava valikuga. Kui kulukas sellise unistuse täitmine siis ka on?

Võtsime võrdluse aluseks suve ilmselt magusaima nädalavahetuse, mil kõik puhkavad, 16.-18. juuli ehk reedest pühapäevani. Otsisime majutust nendeks kaheks ööks kahele täiskasvanule ja kahele lapsele Booking.com vahendusplatvormi kaudu. Üle Eesti on selleks ajaks saadaval veel 850 majutuskohta, mille võimalused ja hinnad on väga erinevad.

Kuurortlinnad

Suvepealinnas Pärnus leiab majutust nii õhema kui ka paksema rahakotiga pere. Selle eest pakutavad võimalused on ka muidugi seinast seina. Otsitaval hetkel on valikus 161 majutusvõimalust, millest 23 on hommikusööki pakkuvad hotellid.

Kõige odavama majutuse leiab 107 euro eest väikeses puumajas peetavas hostelis, kus on lihtsad toad ja hommikusööki ei pakuta. Siiski on 17-ruutmeetrise toa juures oma dušš ja WC.

Kortermajutust leiab alates 113 eurost, ent need on reeglina rannast kaugemal või Nõukogude-aegsetes kortermajades paiknevad kohad. Ranna vahetus läheduses jäävad eramajutuste hinnad 200 ja 350 euro vahele kahe öö eest, aga need on reeglina ka juba uhked ajaloolised villad või romantilised puidust linnamajad, kus sageli on terve hoone puhkajate päralt.

Terrassiga katusekorteri leiab rannapiirkonnast aga ka alla 200 euro eest.

Kõige kallima majutuse saab Hedon spaast - neljane perekond peab kahe öö eest välja käima 960 eurot, selle eest saab kaks tuba ja sissepääsu spaasse, hommikusöök on hinna sees.

Haapsalus enam suurt valikut järel pole. Majutuse hinnad algavad 150 eurost. Selle raha eest saab toakese neljale, ent kööki ja pesuruume tuleb jagada teiste puhkajatega. See-eest on aias võimalik kiikuda ja grillida. Niisugusi võimalusi mõned on.

Oma köögi ja pesuruumi, rõdu ja terrassiga värske ja tänapäevase sisustusega korteri eest kesklinnas peab välja käima vähemalt 226 eurot.

Aia ja terrassiga villapuhkuse ajaloolises saunaga majas kesklinnast pisut eemal leiab pere 300 euro eest. Seal on võimalus teha köögis ise süüa ja lõõgastuda teleri ees elutoas.

Fra Mare spaas saaks majutuse koos spaasissepääsuga kaheks ööks 458 euro eest. See on ka kõige kallim majutus kogu linna peale.

Ka Kuressaares on majutusvõimalusi nüüdseks napilt. Kõige odavamad võimalused külaliskorterites jäävad 120-130 euro piiresse. Näiteks Villa Konradis saab selle raha eest juba viisaka sisustuse, puhkenurga, privaatse ja avara vannitoa, grillimisvõimalusega aia ja terrassiga peretoa. Köök on siiski teiste puhkajatega ühine.

Oma köögiga privaatse ja avara korteri eest tuleb välja käia üle 200 euro.

Majutuskohad, kus hommikusöök ka hinnas, maksavad alates 280 eurost. Näiteks hotellis Meri tuleb sellise majutuse eest perel välja käia 330 eurot.

Luksusliku rõdu ja merevaatega korteri, kus kõik tänapäevased mugavused, saab aga 340 euro eest.

Maamajutus

Kes otsib kosutust looduse rüpest, leiab samuti veel midagi, ent valik on suve keskpaigaks napp.

Maamajutuse hinnad algavad 138 eurost - just selle raha eest saab pere käsutusse terve majakese Saaremaal, Sõrve säärel. Majas on mullivanniga vannituba, kaminaga söögituba, õues grillimisvõimalus. Selliseid majakesi on õue peale üksjagu.

Kes hindab peenemat sisustust, leiab 150 euro eest majutuse mõisas, kus hommikusöökki hinna sees. Avarad, lühtritega toad, kus kohati baldahhiiniga voodid, leiab Rava mõisast Järvamaalt.

Samas hinnaklassis leiab lihtsama sisustusega, ent siiski avara terrassi, grillimisvõimaluse, tünnisauna ja välibasseiniga aiavaatega maja keset ürgset loodust ka näiteks Vana-Vastseliinast, kus pere käsutuses on mitu tuba, oma köök ja pesuruumid.

Terve suure puhkemaja, sauna, duši, kööginurga ja terrassiga, kus võimalus grillida, leiab nädalavahetuseks 169 euroga, isegi hommikusöök on hinna sees. Selline kena vana talukoht, kus pererahvas elab üle õue teises majas, leidub Jõgevamaal Alaveres.

Lottemaa vahetust lähedusest Pärnumaal mere ääres leiab terrassi, mullivanni, kööginurga ja välibasseiniga puhkemaja 179 euro eest või rõdu, terrassi ja saunaga puhkemaja 270 euro eest. Õue peal on ka laste mänguväljak ning grillimisvõimalus.

Umbes sellest hinnast enamik maamaju üheks nädalavahetuseks ka algab.

Lõuna-Eestis on puhkamine kulukam kui mujal. Terve puhkemaja saab rentida alates 400 eurost, ent kes on vähemnõudlik või seiklusaltim, saab veeta nädalavahetuse perega ka Otepää indiaanisaunas. Askeetlik puhkevõimalus kaheks ööks maksab 226 eurot, grillimisvõimalus on olemas.

Ent kel rahakott kannatab, võib mõistagi nautida ka ajalooliste detailidega avaraid ja privaatseid maamaju, kust leiab küll kamina, sauna kui veesilma ujumiseks. 500 ja 900 euro vahele jäävaid avaraid ja luksuslikke maamaju leiab Lõuna-Eesti kuppelmaastikult üksjagu. Näiteks terrassi ja saunaga suur maakividest ja puidust jahimaja Valgamaal Soontagal maksab nädalavahetuseks 900 eurot.

Kõige kallima majutusvõimaluse leiab Valgjärvelt. Lossi tõllakuur, mis oma arhitektuurilt näeb välja nagu otse muinasjutust, on muudetud puhkemajaks, kus privaatne köök ja maas karunahk ning avarast aknast vaade aeda. See luksus maksab 1773 eurot.

Ent sealtkandist leiab ka ühe hinnakurioosumi. Ahja jõe ürgorus asuvas Valgemetsa puhkemajas maksab nädalavahetus koorunud värviga puumajas, millel moraalselt aegunud ja eklektiline sisustus, 1642 eurot. Selle eest on puhkajate käsutuses kaks magamistuba.

Kõige kallima majutuse leiab Valgamaalt, kus võib rentida nädalavahetuseks terve lossi tõllakuuri, kus voodist saab astuda otse karunahale. Autor/allikas: Valgjärve loss

Võimalikult odavalt

Kui peamine kriteerium on hind ja koht või majutustingimused niivõrd olulised pole, leidub üksjagu majutusvõimalusi ka saja euro ringis.

Enamasti leiab selle raha eest narivooditega kämpinguid või minimajakesi, kus pesuruumid ja kööginurk on teiste puhkajatega jagatavad. Ent need asuvad sageli vahetult mere ääres. Niisugused võimalused on nii Pärnumaa populaarsetel liivarandadel Kablis ja Häädemeestel kui ka Saaremaal Mändjalas.

Samuti leiab soodsamat lihtsamat majutust maismaalt, kus ujumiskohta mere, järve või välibasseini näol pole, näiteks keset Saaremaad või Läänemaal merest eemal. Hommikusööki on võimalik väikese lisatasu eest reeglina juurde tellida.

Näiteks Pärnumaal Uulus, kus mererannani on viis kilomeetrit, leiab jõe kaldalt väikese külalistemaja, kus 25-ruutmeetrises korteris saab pere kaheks ööks majutust 110 euro eest. Maja on lihtne, sisustus meenutab sauna eesruumi, ent seal on oma köök ja elutuba. Pesuruumid on teiste apartementidega ühised.

Odamavaid ja lihtsamaid majutusvõimalusi, kus teisi puhkajaid ka õue peal teistes majakestes, leiab rohkem kui luksuslikke ja privaatseid maapuhkuse paiku.