Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest

Ühendkuningriigi sisejulgeolekuteenistuse (MI5) juhi Ken McCallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas BBC.

McCallum ütles, et MI5 seisab silmitsi olukorraga, kus terrorismivastane võitlus ja riikidest lähtuvate ohtude tõrjumine nõuavad operatiivtasandil peaaegu sama palju tööd, kuna välisvaenlastest lähtuv oht on viimase kümne aastaga neljakordistunud.

Londonis sisejulgeolekuteenistuse peakorteris peetud aastakõnes hoiatas MI5 peadirektor ka Iraanist ja paremäärmuslikust terrorismist lähtuvate kasvavate ohtude eest.

McCallumi sõnul peab Venemaa hübriidsõda, hoidudes samas kiivalt provotseerimast NATO ühist vastureaktsiooni.

McCallumi hinnangul on Venemaa hoidunud tavakonfliktist sõjalise alliansiga ning püüab selle asemel Euroopa riikides ebastabiilsust tekitada ajal, mil riigi sõjalised edusammud sissetungis Ukrainasse on minimaalsed.

Luurejuht märkis, et kuna MI5 on Ühendkuningriigis edukalt tuvastanud ja välja saatnud Vene spioone, on Kreml jäänud rünnakukatsete kavandamisel sõltuvusse kinnimakstud variisikutest.

"Ligi tuhande väljasaatmisega alates Ukraina sõja algusest on Venemaa traditsiooniline varjatud võrgustik hävitatud ning Kremli globaalne tööriistakast on nõrk. Seetõttu näeme, kuidas nad püüavad meeleheitlikult palgata kurjategijaid oma eesmärke ellu viima," rääkis McCallum.

Samas hoiatas McCallum, et ka Iraan laiendab Ühendkuningriigis oma hübriidkampaaniat.

Luurejuhi teatel on viimase aasta jooksul Iraaniga seotud tegevuste tõttu peetud kinni 50 inimest. Suur osa sellest agressioonist on olnud suunatud juudi kogukondade, aga ka sõjaliste rajatiste vastu, täpsustas McCallum.

Ta ei maininud otseselt kinnipidamisi RAF Fairfordi lennubaasis, kus peaminister Andy Burnhami sõnul oli väidetav vandenõu "peaaegu kindlasti" Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe juhitud.

Tehisintellekti kuritarvitamisega seotud ohtudest rääkides ütles McCallum, et tehisintellekt annab küberkurjategijatele enneolematu hoo. "See võimaldab luua isikupärastatud propagandat ja radikaliseerivat materjali."

"Oleme tabanud terroriste, kes püüavad tehisintellekti abil parandada oma luure- ja ründemeetodeid, kusjuures tehisintellektiga varustatud droonid annavad olukorrale uue mõõtme," lisas ta.

Samuti rõhutas luurejuht, et kõige enam teeb talle muret oht, et äärmusrühmitused rakendavad tehisintellekti biorelvade loomiseks. Ta märkis, et see oht ei ole realiseerunud, kuid ta hoiatas, et tehnoloogial on potentsiaal tõsta olemasolevate või uute biorelvadega seotud riske.

McCallum tõdes, et tehisintellekt kätkeb endas tundmatuid ohte. "Inimajaloos ei ole varasemat kogemust olukorraga, kus seisame silmitsi meist arukama tegutsejaga," lausus ta.

Aprillis tõsteti Ühendkuningriigi terrorismiohu tase esimest korda viimase viie aasta jooksul kõrgele tasemele.

Luurejuhi sõnul jätkavad islamistlikud rühmitused rünnakute suunamist ja õhutamist, kuid riski kasvu tõukab "märkimisväärses osas" tagant ka paremäärmuslik terrorism.

"Viimase aasta kõige silmatorkavam trend on olnud juhtumite kasv, kus rändevastaste ja moslemivastaste hoiakute äärmuslikud vormid kasvavad üle terroristlikeks kavatsusteks," ütles ta.

Luurejuht märkis, et MI5 jälgis viimastel kuudel Ühendkuningriigis radikaliseerunud paremäärmuslikku 13-aastast noorukit. "Uurimise käigus kogutud teave võimaldas ühel meie rahvusvahelisel partneril ennetada surmavat rünnakut oma pinnal."