Jaapanis on koroonasse nakatumine pärast OM-i algust järsult kasvanud

Koroonasse nakatumine on Jaapanis pärast olümpiamängude algust järsult kasvanud. Eriti järsk on kasv pealinnas Tokyos ja selle ümbruses, mistõttu valitsus otsustas jätkata sealkandis eriolukorda augusti lõpuni.

Nagu suuremas osas maailmas, veab Jaapaniski nakatumist koroonaviiruse deltamutatsioon, mis võrreldes varasemate mutatsioonidega kergemini levib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nakkus levib sellise kiirusega, mida me veel kunagi varem kogenud pole. Ma kardan, et hakkab veel kiiremini levima, kui deltamutatsioon kõik teised

koroonamutatsioonid Jaapanis kõrvale tõrjub," ütles peaminister Yoshihide Suga.

Peaminister hoiatas, et deltamutatsiooni puhul võivad ka noored ja väga noored inimesed põdeda haigust väga tõsiselt, kui nad vaktsineerimata on. Seepärast manitseb peaminister noori kiiresti vaktsineerima tõttama.

Suga lubab omalt poolt hoolt kanda, et augusti lõpuks oleks vähemalt 40 protsenti Jaapani elanikest teise koroonasüsti kätte saanud. Seni on täisvaktsineeritud 25-30 protsenti jaapanlastest.

Ehkki Jaapani koroonapiirangud on veel leebemad kui Eestis tavaks on olnud, pole sealgi kõik piirangutega sugugi rahul. Näiteks pahandavad restoraniomanikud, kes külastajaid rohkem hajutama ja restorane varem sulgema peavad.

"Siin me nüüd jälle oleme. Ma küsin, miks on restoranid ainsad kohad, millele piirangud kehtestatakse? Võimud tunnevad huvi ainult restoranide vastu, samas on rongid puupüsti rahvast täis ja üldse liigub väga palju inimesi ringi," kommenteeris Chiba linnas tegutseva restorani omanik.

Jaapanlased on üldiselt veendunud, et kurja juur on olümpiamängud, ehkki peaminister kinnitab, et mängude ja nakatumise järsu tõusu algus langevad juhuslikult kokku ning ilma pealtvaatajateta mängud ei saa haiguse levikule oluliselt kaasa aidata.