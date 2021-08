Ratas: Soomere ei pälvi erakondade toetust

"Tõdesime, et Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere ei pälvi piisavat toetust, mis võimaldab valida järgmist presidenti riigikogus 30. augustil," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

"Kõik neli fraktsiooni – Isamaa, sotsiaaldemokraadid, Reformierakond ja Keskerakond – kohtusid Tarmo Soomerega ja nüüd on seis selline, kus on selge, et meil ei ole laiapindset, riigikogu ülest, koalitsiooni ja opositsiooni vahelist nii suurt toetust, et Tarmo Soomerele oleks 68 riigikogu liikme toetus tema [presidendiks] valimiseks," rääkis Ratas reedel ERR-ile.

Ratas ei öelnud, milliste erakondade taha Soomere toetamine jäi. "Ma arvan, et eks iga erakond peab seda ise kommenteerima, kus see toetus oleks olnud või kellel poleks olnud. Mina saan öelda oma erakonna koolt, mida väljendasin ka hommikusel kohtumisel, et Keskerakonna poolt on Tarmo Soomerele minu tunnetuse järgi 25 häält olemas. Aga 25 häälest või isegi 65 häälest selleks ei piisa, on vaja 68 häält ja oli aru saada, et seda toetust täna ei ole," ütles Keskerakonna esimees.

"Ma arvan, et tegelikult ei olnud erakonnad valmis ütlema, mis on liidetavate summa. Aga sellest arutelust oli arusaadav ja ma arvan, et see on ka igal juhul aus kandidaadi osas, et öeldakse välja, et seda toetust ei ole," lisas ta.

"Aga ma igal juhul soovin öelda, mida ma ütlesin ka Tarmo Soomerele, et ma olen talle väga tänulik, et ta oli valmis seda kaaluma, oli valmis konkureerima ja kandideerima. Aga need kohtumised fraktsioonidega on näidanud jah seda, et toetust ta hetkel ei pälvi," ütles Ratas.

Soomere ütles ERR-ile, et see on rahvasaadikute otsus ja tal ei ole selle otsuse kohta mitte midagi kommenteerida ega öelda.

Ratase sõnul lepiti reedel kokku jätkata koostööd ühise laiapindse kandidaadi seadmiseks, milleks kohtutakse uuesti tuleva esmaspäeva õhtul. Rigikogu esimees lisas, et enamus erakondi soovib endiselt presidendi ära valida 30. augustil riigikogus.

Soomere kandidatuuri esitas teistele erakondadele kaalumiseks Keskerakonna esimees Ratas ning temaga kohtusid sel nädalal kõik riigikogu fraktsioonid peale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE), mille kandidaat on EKRE aseesimees Henn Põlluaas. Soomerega kohtumise järel ei tõtanud ükski erakond selgelt kinnitama oma toetust Soomere kandidatuurile.

Soomere oli esimene võimalik presidendikandidaat, kes teatas juba märtsi keskel intervjuus ERR-i ajakirjanikule Toomas Sildamile oma valmisolekust järgmiseks riigipeaks kandideerida. Soomerele on toetust avaldanud ka üks Saku valla valimisliit ning akadeemik on suve jooksul osalenud mitmetel kohtumistel erinevates Eesti omavalitsustes.