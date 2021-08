Kaitseliitlased osalevad Ukraina iseseisvuspäeva paraadil

Koondrühma nelja maleva vabatahtlikest meestest ja naistest juhib paraadil ringkonna veebel Ott Sepp. Eesti lippu kannab Kaitseväe vahipataljoni lipumeeskond.

"Eesti on Ukraina sõber ja liitlane ning see on ka põhjus, miks Ukrainale nii tähtsal päeval ka Kirde maakaitseringkond oma vabatahtlikest komplekteeritud koondrühmaga kohale läheb. Hea meel on tõdeda, et tänavusel paraadil osalejad kannavad käisel uut Kirde maakaitseringkonna embleemi. See embleem on ühtsuse ja ühtse juhtimise sümbol, mis ühendab endas sisuliselt Alutaguse, Jõgeva, Järva ja Viru malevad üheks ringkonnaks," ütles Kirde MKR-i ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.

Kaitseliidu teatel on keerulisel ajal eriti oluline hoida kõiki sõprussidemeid ja anda selleks oma panus. Eesti on Ukraina iseseisvusparaadil osalenud ka varasemalt. Kaitseliitlastest on sel paraadil osalenud ka Kirde maakaitseringkonna malevate vabatahtlikud, viimati 2018. aastal.

Ukraina kuulutas oma riikliku iseseisvuse välja 24. augustil 1991. Seda päeva tähistatakse sellest peale riigipühana.