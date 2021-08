Uuring: mRNA vaktsiinide tõhusus deltavariandi vastu on 66 protsenti

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) oli uurinud kahe mRNA-tüüpi vaktsiini tegelikku toimet sest ajast saadik, kui need esmakordselt said loa kasutuseks tervishoiu- ja teiste eesliini töötajate seas.

Tuhandeid töötajaid kuues osariigis testiti iga nädal ja COVID-19 sümptomite ilmnemisel, mis võimaldas teadlastel hinnata vaktsiinide efektiivsust sümptomaatilise ja asümptomaatilise nakkuse suhtes.

Võrreldes vaktsineeritud ja vaktsineerimata inimeste nakatumismäära ja nende jälgimise aega, hinnati vaktsiini efektiivsust esialgsel uuringuperioodil 14. detsembrist 2020 kuni tänavu 10. aprillini 91 protsendile.

Kuid 14. augustile eelnenud nädalatel, mil ülimalt nakkav deltavariant muutus domineerivaks, langes tõhusus 66 protsendile.

Aruande autorite sõnul tuleb siiski arvestada muu hulgas seda, et vaktsiinide kaitse võib aja jooksul niikuinii väheneda ning 66 protsendi hinnang põhines suhteliselt lühikese uurimisperioodi andmetel, kus oli vähe nakatumisi.

Nende hinnangul näitab isegi kahe kolmandikuline nakkusohu vähenemine vaktsineerimise jätkuvat tähtsust ja kasu.

Mitmed uuringud on nüüd jõudnud järeldusele, et vaktsiini efektiivsus on delta-tüve vastu langenud, kuigi selle languse täpse taseme suhtes on tulemused olnud erinevad.

Vaktsiinide kaitse haiguse raske kulu vastu tundub stabiilsem, ületades CDC New Yorgi patsiente käsitleva uuringu kohaselt 90 protsenti.