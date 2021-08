Tallinna koolilastest on Lasnamäel suurem osa vaktsineerimata

Tallinnas on 12–17-aastastest noortest vaktsineeritud 42,34 protsenti, kuid linnaosade võrdluses on suured käärid – kui Nõmmel ja Kesklinnas on vaktsineeritud juba ligi 60 protsenti, siis Lasnamäel alla 22 protsendi selles vanuses noortest.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles kolmapäeval, et linnavalitsus toetab haridus- ja teadusministeeriumi soovi alustada uut õppeaastat 100 protsenti kontaktõppes ning kaugõpet tuleks kasutada viimase võimalusena.

Abilinnapea Betina Beškina lisas, et Tallinnas on 12–17-aastastest õpilastest vaktsineeritud 42 protsenti. Samas torkab terviseameti koroonakaardilt silma suur erinevus linnaosade võrdluses.

Üle poole selles vanuses lastest on vaktsineeritud neljas linnaosas. Nõmmel on vaktsineeritud 59,32, Kesklinnas 57,26, Kristiines 54,82 ja Pirital 54,69 protsenti 12-17-aastastest noortest.

Madalam on näitaja Haaberstis ja Mustamäel, kus on vaktsineeritud vastavalt 42,31 ja 41,30 protsenti 12–17-aastastest.

Selgelt kõige madalam on see näitaja aga Lasnamäel, kus selles vanuses noortest on vaktsineeritud vaid 21,92 protsenti.

Kooli minejate arv hakkab vähenema

Abilinnapea Belobrovtsevi sõnul läheb 1. septembril Tallinnas kooli üle 47 000 õpilase.

Neist 1. klassi läheb 3895 last, mis on võrreldav eelmiste aastatega. Kuid järgnevatel aastatel hakkab 1. klassi minejate arv Tallinnas Belobrovtsevi sõnul vähenema.

Sellele viitab ka lasteaeda minevate laste arvu vähenemine. Sel aastal läheb Tallinnas lasteaeda 20 784 last, mida on 480 lapse võrra vähem kui eelmisel aastal ning järgnevatel aastatel see tendents süveneb.

Samas kasvab sel aastal pealinna gümnasistide arv. Gümnaasiumiastet alustab ehk läheb 10. klassi 3618 õppurit. Seda on ca 500 enam kui eelmisel aastal.

Kokku läheb gümnaasiumisse tänavu Tallinnas 10 196 noort ehk seda on ca 900 rohkem kui eelmisel aastal.

Belobrovtsev lisas, et kindlasti tunnevad 1. klassi minevate laste vanemad ja sugulased huvi, kas neil on võimalik osa võtta esimese koolipäeva aktustest. Ta sõnas, et linnavalitsus soovitab võimalusel aktused korraldada väljas.

Abilinnapea lisas ka, et praegu töötab linnavalitsus sellega, kuidas võimaldada osaleda aktustel ka neil vanematel, kel pole vaktsineerimise tõendit.