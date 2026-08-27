Tallinna munitsipaalkoolides ja -lasteaedades on laste arv vähenenud

Tallinna munitsipaalkoolides ja lasteaedades on vähenenud laste arv ja seetõttu suletakse 35 lasteaiarühma. Kooliteed raskendavad ulatuslikud teetööd, mis tekitavad esimestel septembripäevadel tõenäoliselt ummikuid.

Abilinnapea Andrei Kante ütles, et kuna laste arv pealinnas väheneb, siis alates 1. septembrist suletakse 35 lasteaiarühma üle Tallinna. Lapsi on vähemaks jäänud kõige rohkem Lasnamäel ja Mustamäel.

"See ei ole enam üleminekulasteaedade probleem. See on üle Tallinna murekoht. Aga kesklinnas ja Pirital on olukord pigem vastupidi. Seal me tegeleme sellega, et luua kohti juurde," lausus Kante.

Õpilaste arv väheneb ka pealinna munitsipaalkoolides ja võrreldes eelmise aastaga on vähenenud just üleminekukoolidesse minejate arv. Esimesse klassi läheb 3600 last.

"Gümnaasiumiastmes jällegi riigikoolide tulekuga kindlasti on see trend teatud määral selline, et koolikohtade arv justkui väheneb, aga õppimiskohustuse reformi jõustumisega näeme alles 10. septembril, mis on tegelik olukord, kas me peame reguleerima seda, et järgmisel aastal avada rohkem kohti," ütles Kante.

Septembris peavad kooliminejad arvestama sellega, et pealinnas käivad teetööd ning arvata võib, et kuu esimesed päevad toovad kaasa ummikud. Kõige keerulisem koht on jätkuvalt Hipodroomi ristmik, kus tööd jätkuvad veel aasta. Augusti lõpus minnakse seal 2+2 sõidurajale.

"Hoolimata sellest saavad olema kindlasti suuremad ummikud ja palume inimestel läbi mõelda oma teekonnad," sõnas abilinnapea Joel Jesse.

Tallinna 21. keskkooli juures Raua tänaval käisid veel neljapäeval tööd, aga kooli ajaks saavad need läbi, ütles Jesse.

Kreutzwaldi tänaval, mis on samuti 21. keskkooli juures, kestavad tee- ja torutööd 10. oktoobrini.

"Peterburi tee on jätkuvalt ehituses kuni 18. novembrini. Siis on liikluseks avatud. Pae ristmik läheb avatuks septembri lõpust. Veel suurem objekt on Suur-Sõjamäe tee. Seal ehitustegevus jätkub 2028. aastani. Kindlasti on ka Sõle tänav. Seal on 80 protsendi ulatuses ehitustööd valmis, aga tööd ka seal jätkuvad," sõnas Jesse.