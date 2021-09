Kõrveküla põhikoolis toimus kooliaasta avaaktus osalt läbi videosilla

Kõrveküla põhikooli esimesse klassi võeti vastu ligi 70 last. Kuigi uus koolimaja valmis juba talvel, siis pole koolilapsed pandeemia tõttu kohapeal eriti õppida saanud.

Siiski ei saa ka uuel kooliaastal piiranguteta: elu esimeses klassijuhataja tunnis pidid värsked koolijütsid juba ise hakkama saama, sest lapsevanemaid 1. septembril maja uksest sisse ei lubatud.

"Tore oleks olla seal tema juures, aga selle üle ülemäära põdeda ka ei ole mõtet. Olukord on selline. Hea et ta üldse siia sai ma arvan," ütles lapsevanem Keili Sellik ERR-ile.

Kõrveküla põhikooli direktor Andres Jõgar selgitas ERR-ile, et varem oli traditsiooni järgi koolimaja vanemate ja vanavanematega täitunud, kuid praegune olukord seda ei luba. "Aga loodame, et äkki see aeg pöörab tagasi," lisas ta.

Viirusohu vähendamiseks toimus 2. kuni 8. klassi aktus videosilla kaudu. Nii lauliski hümni ja kuulas direktori kõnet iga klass eraldi omas ruumis. 4. klassi õpilastele sobis teistsugune avaaktus hästi. 4. klassi õpilane Susanna avaldas isegi lootust, et ka sel aastal saab kaugõppel koolitöid teha, sest kodus oli tema hinnangul parem õppida.