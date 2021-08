Tallinna Botaanikaaias saab näha tomatinäitust

Koguda võib kõike- märke, marke, münte ja tomateid. Õigemini küll tomati sorte. Ka Eestis on neid, kes tomatisorte oma kasvuhoones koguvad põnevusega viljade valmimist ootavad.

Botaanikaaia näitusel on Kutsiku talu tomatid. Kollektsionääride hulgas on praegu trendikas kasvatada selliseid tomatid, mille viljad on kolme värvi ja triibumustriga. Päris uued sordid on tumedad.

"Neid on hakatud aretama Ameerikas. See tume värv muudab need eriti tervislikuks ja need on ka sellise väga mõnusa ja hea maitsega," rääkis tomatinäituse kuraator Tiia Jaanus.

Harilik tomat on vana kultuurtaim, mida kasvatati Mehhikos juba 500 aastat enne Kristust. Loodusliku tomati viljad on väikesed ja kollased ning mitte sellised uhked nagu näitusel. Tänapäeval tuntakse umbes 7500 sorti tomateid.

"Mõned on hapukamad, mõned on vürtsikamad ja mõned on mahedama maitsega Sellised kollased ja oranžid on ja ka rohelised tomatid on sageli natukene mahedama ja magusama maitsega aga aga selliseid vürtsikamaid tomateid on punaste sortide hulgas," rääkis Jaanus.

Neile, kes järgmisel aastal rõdul potitomatit kasvatada tahavad soovitab näituse kuraator valikul lähtuda maitse-eelistusest sest sorte, mille hulgast valida on väga palju.