Läti president esitas parlamendile üheksa vaktsineerimispõhimõtet

"Vaktsineerimistempo kasvab, kuid aeglaselt. On võimalik seda veelgi kiirendada, kuid see nõuab mitmeid meetmeid," selgitas Levits. Ta pakkus välja üheksa põhimõtet, millest riik juhinduda võiks.

"Suures osas kiitsid kõik fraktsioonid need üheksa põhimõtet heaks," lisas president.

ERR-i korrespondent Ragnar Kond ütles "Aktuaalse kaamera" otse-eetris, et Levits on rõhutanud, et Läti inimesed peaks kokku hoidma. Ühe pakutud põhimõttena tõi president välja, et vaktsineerimine peab jääma vabatahtlikuks.

"Meditsiinis, sotsiaalhoolekandes ja hariduses võib kaaluda õiguse andmist neid töötajaid, kes ei vaktsineeri, vallandada," selgitas Kond ja lisas, et selleks peab olema olema mõjuv põhjus ja vallandamine peaks olema viimane võimalus.

Välja käidi ka kolmanda doosi vajalikkus ja pakkumine. "Samamoodi oli juttu ka sellest, et majandustoetused, mis eelmisel talvel Lätis olid üsna suured, et nii suurte toetuste järgi pole enam vajadust," lisas Kond.

Ta selgitas, et Läti loobub vaktsineerimisloterii korraldamisest ning kaitsepookimisega tegelevad vaktsineerimiskeskuste asemel edasi perearstid.