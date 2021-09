Lätis on puhkenud vaidlused vaktsineerimata inimeste piirangute üle

Piirangud puudutaksid nii tööl käimist kui ka kaubanduskeskuste külastamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valitsus on otsustamist mitu korda edasi lükanud ja töötamispiiranguid käsitleva seaduseelnõu arutelu on parlamendis takerdunud.

Riias viibiv ERR-i korrespondent Ragnar Kond selgitas saates, et valitsuse hinnangul tuleks poodide külastust piirata, luues sinna rohelised, kollased ja punased tsoonid. Rohelisse tsooni ehk kogu kaubanduskeskusesse võiksid pääseda ainult need, kes on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud.

Kondi sõnul kaalutakse see piirang kehtestada ka kaubanduskeskuse töötajatele.

"Loomulikult peab seda arvestama ka töötajate puhul kaubanduskeskuses, kui on piirangud ostjatele, siis peaks olema ka täiesti selgelt piirangud sealsele personalile," sõnas ajakirjanik.

Samuti on valitsus kaalunud piirata vaktsineerimata inimestel kolmel erialal töötamist ja nõuda testide tegemist: meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad ja haridustöötajad.

"Nüüd on erialaliidud juba küsinud, et kui palju siis üleüldse nendest üle jääb, äkki oleks siis mõistlik kehtestada niisugune piirang kõigile neile, kes kohapeal töötavad, ja nõuda siis ühtlasi testide tegemist," märkis Kond.

"Väga teravad arutelud käivad. Valitsus püüab järgmisel teisipäeval mingisuguse otsuse langetada. Meenutagem seda, et Lätis ei ole veel olukord nii hull kui Eestis, kui me vaatame kahe nädala nakatumisnäitu. Ja näeme ka seda, mis saab testimisega. Praegu on täiesti selge suund, et ka testimise eest tuleb hakata ise maksma," selgitas ajakirjanik.

Lätis on nakatunute arv viimase nädalaga kasvanud viiendiku võrra ja haiglaravile sattunuid on 40 protsenti enam. Täielikult vaktsineeritud on Lätis 43 protsenti kogu elanikkonnast.