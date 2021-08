Lätis algas õpilaste ja koolitöötajate masstestimine

Lasteaia mudilased on testimisest vabastatud. Läti parlament kaalub, kas 1. oktoobrist võiks lubada haridusasutustes nagu ka tervishoius ja sotsiaalhoolekandes vaktsineerimata töötajatega leping lõpetada või jätta neile õigus tööl käimiseks testida end kord nädalas.

Kui eelmisel õppeaastal tuli Läti koolides karmide koroonapiirangute tõttu peamiselt kodus õppida, siis nüüd loodetakse tarkust taga nõuda õppeasutustes kohapeal. Et see võimalik oleks, tuleb täita valitsuse kehtestatud turvalise kooli nõudeid. Juba enne õppeaasta algust tuli minna kooli, et oma testikotike kätte saada ja proov ära teha.

Esimesed andmed näitavad, et sel nädalal tehti Läti koolides 81 000 testi, millest 72 ehk 0,09 protsenti olid nakkusega. See osakaal on väiksem kui riigi keskmine kõigi testide puhul.

"Kui näeme, et mõnes vanuserühmas või haridusastmes nakatumine kasvab, võime testida ka sagedamini. Proovide võtmise maksab kinni riik nii õpilastele kui ka pedagoogidele," ütles Läti haridus- ja teadusminister Anita Muizniece.

Valmiera üle-Koiva ehk Ülejõe riigigümnaasium on Lätis meeldiv erand – 99 protsenti kooli töötajaist on vaktsineeritud, kogu Valmiera uues suurvallas on see osakaal üle 70. Samas on kogu Lätis kaitsesüstitud vaid viiendik 12- kuni 15-aastastest, 19–24 vanuserühmas pool.

"Laborid on koolidele kinnitatud tervise- ja haridusministeeriumi koostöös. Kõiki Valmiera valla õppeasutusi teenindab labor BIOR. Labor omakorda, arvestades testimist vajavate õpilaste ja koolitöötajate arvu, jaotab proovide võtmise erinevaile päevile," rääkis Valmiera valla haridusameti juhataja Iveta Paze.

Lätis on kord päris karm. Need lapsevanemad, kes pole nõus, et nende lapsed teste teevad ning kes on vanemad kui 12 ja pole ka vaktsineeritud – neil tuleb minna vanemate vastutusel koduõppele. Keegi ei tea praegu, mismoodi see võiks välja näha. Kuid praeguseks pole ka selge, kas ja kui palju neid noori üle Läti üldse on.

Juba luuakse Lätis üleriigilist koduõppekeskkooli, kus pole vaja ei vaktsiinipasse ega teste, sest õpe toimub elektrooniliste kanalite vahendusel. Riias hiljuti toimunud meeleavalduse ja seimile esitatud kümnete tuhandete allkirjade põhjal võib eeldada, et kaitsesüstimise ja testimise vastaseid on.

Kes vaktsineeritud pole, peavad koolis kandma ka maski, 1.-3. klassi lapsed ei pea seda tegema klassiruumis.

"Algus on olnud väga-väga raske – nimekirjade koostamine, õpilaste jaotamine... Loomulikult kõige suurem kartus on mul selle ees, kui analüüside tulemused peaksid viibima. Kuidas näiteks toimida sel hommikul, kui kõik lapsed pole oma tulemusi teada saanud?" lausus Valmiera Ülejõe riigigümnaasiumi direktor

Lätis ei pääsenud vaktsineerimata lapsed, ka nooremad kui 12-aastased koos vaktsineeritud vanematega siiani nn maskivabadele kultuuriüritustele. Nüüd on see võimalik, kuid nad peavad viibima eraldi sektoris.