Lätis vaieldakse vaktsineerimata inimeste töölt vabastamise üle

Lätis on puhkenud teravad vaidlused selle üle, kas lubada vaktsineerimata inimestel rahvaga enam seotud valdkondades töötada, ja kui, siis mis tingimustel. President kehutab parlamenti kiiresti otsustama, et vältida koolide ja majanduse taassulgemist.

Üks vaktsineerimata saadik, kes ei soovinud oma testimistõendit näidata, sundis äsja sühishooaega alustanud parlamendi suurest saalist taas kaugtööle. See on osa poliitkemplusest, kuid peaminister Krišjanis Karinši sõnul on Läti lähenemas mittevaktsineeritute pandeemiale. Ja neid on 12-aastaste ja vanemate seas umbes pool.

Ka pühapäeval avaldatud uuringufirma SKDS küsitluse tulemused näitavad, et 44 protsenti vastanuist on kaitsesüsti saanud, veel kaheksa protsenti saab lähiajal. Ja neid, kes kohe üldse ei plaani vaktsineerima minna, on 14 protsenti.

"Loodame, et piiranguid karmistada pole vaja ja suudame selle vaktsineerimise abil ära hoida. Kaitsesüstimine nii või teisiti ju iga päev toimub. See, mis asjatundjaid murelikuks teeb, on kiirus," ütles Läti seimi kaitse-, siseasjade ja korruptsioonitõrje komisjoni esimees Juris Rancans.

President Egils Levits ütles riigi lähiaja väljakutseist rääkides, et veel üks aasta suletud koole ja piiratud ettevõtlust on halb valik – iseäranis nüüd, kus Lätil vaktsiine üle jääb. Kuigi Lätis on nakatumus Eestiga võrreldes väiksem ja piirangud karmimad, on nakatumisnäit siiski ületanud taseme, mis eeldab uute piirangute kehtestamist.

"Valitsus peaks otsustama, millistel erialadel on vaktsineerimine möödapääsmatu. Need on sotsiaal- ja meditsiinitöötajad, õpetajad, teatud teenuste osutajad kultuuriasutustes, toidukohtades ja mujal. Valitsus peaks sel teemal nõu pidama ja langetama eraldi otsuse," ütles Levits.

Saadikute väitlused, kas anda mõne valdkonna tööandjaile õigus vaktsineerimata töötajaid ametist kõrvaldada või hoopis vabastada, muutuvad üha ägedamaks. Umbes 5000 vaktsineeritud inimest päevas tuleb küll juurde, aga kas sellest piisab, et piirangutega oodata?

"Jutt käib tööandja õigusest esmalt kõrvaldada töölt inimene, kes pole vaktsineeritud. Ja pärast seda – kui need töötajad ei suuda ka kolme kuu jooksul esitada tõendit, et nad on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud – saaksid tööandjad õiguse lõpetada nende inimestega töösuhe. See on praegu kogu Läti kõige enam vaidlusi põhjustav teema," lausus Rancans.

Esimese nädala laustestimine koolides andis ligi kümnendiku kogu riigi nakkusega proovidest. Majandusministeerium leidis, et piirangud, millega keelati kohapeal mittevajalike kaupade ostmine, end ei õigustanud.