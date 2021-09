Riik selgitab elektritarbimise abil välja tühjad korterid

Rahandusministeeriumi tellimusel analüüsib statistikaamet kortermajade elektritarbimist, et selgitada välja tühjad eluruumid üle Eesti.

Statistikaamet töötleb võrguteenust kasutavate korterelamute elektritarbimise andmeid, et kaardistada tarbimiseta või väga väikese tarbimisega korterid.

Kokkuvõtte tegemisel esitatakse andmed isikustamata kujul ehk tühjade korterite arv igas elamus. Eestis võib aastaks 2050 kasutusest välja langeda suurusjärgus 5300 maja ehk 23 protsenti kõikidest korterelamutest.

"Mina tegelen tühjenevate korterelamute pilootprojektiga, kus katsetatakse lahendusi, et kui on pooltühi korterelamu, kuidas saab omavalitsus aidata viimastel elanikel leida paremat elamispinda, siis see maja omandada ja lammutada. Tühi maja mõjutab negatiivselt elukeskkonda ja ümbritsevat ruumi," rääkis rahandusministeeriumi projektijuht Dmitri Moskovtsev.