Venemaal Samara oblastis puhkes Samara nafta liinitootmis- ja dispetšerjaamas Ukraina droonirünnaku järel ulatuslik tulekahju. Ööl vastu 28. novembrit ründas Ukraina droonidega ka Venemaa Rostovi oblastit ja tabas esialgsetel andmetel Novošahtinski naftatöötlemistehase lähiümbrust.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas laupäeval, 28. novembril kell 7.30:

- Linnapea: Venemaa tulistas alla sadu Moskva suunas lennanud droone;

- Venemaal Samara oblastis teatati uuest rünnakust naftataristule;

- Sõbiha: Ukraina ootab Venemaalt Musta mere piirkonna relvarahu vastust;

- Venemaa droonirünnakus Krementšukile sai vigastada neli inimest;

- Ukraina ründas Rostovi oblastit, naftatehase lähistel puhkes tulekahju

Linnapea: Venemaa tulistas alla sadu Moskva suunas lennanud droone

Venemaa tulistas öö jooksul alla sadu Moskva piirkonda sihtinud droone, teatas linnapea laupäeval.

Nii Ukraina kui ka Venemaa on viimastel kuudel hoogustanud rünnakuid droonide ja muude lendkehadega.

Reede hilisõhtu ja laupäeva varahommiku vahel suundus Moskva piirkonna poole üle 460 drooni, kirjutas linnapea Sergei Sobjanin riiklikul platvormil Max.

Vene õhutõrje tulistas enamiku neist alla "kaugemal lähenemisel" ning pealinnale lähenedes hävitati 123 drooni, sõnas ta.

Venemaal Samara oblastis teatati uuest rünnakust naftataristule

Venemaal Samara oblastis puhkes Samara liinitootmis- ja dispetšerjaamas tõenäoliselt droonirünnaku järel ulatuslik tulekahju. Kahju suurust alles hinnatakse.

Väljaande UNN teatel vahendas seirekanal ASTRA kohalike elanike ja seirekanalite infot, et ööl vastu 28. novembrit puhkes Venemaal Samara oblastis ulatuslik tulekahju. Põleng sai tõenäoliselt alguse järjekordsest droonirünnakust Samara liinitootmis- ja dispetšerjaamale (LPDS), millel on oluline roll Venemaa nafta transpordis ja ekspordis.

Pealtnägijate sõnul paistis tulekahju kuma kümnete kilomeetrite kaugusele.

Samara LPDS on 1957. aastast tegutsev suur tööstuskompleks, mis võtab naftat vastu, ladustab ja segab seda ning suunab edasi magistraaltorujuhtmetesse.

Ühtlasi valmistatakse rajatises Venemaa naftasegu ekspordi jaoks. Jaamast sõltub osa Venemaa naftatranspordisüsteemi töö.

The Ukrainian Defence Forces have once again struck the 'Samara' power transmission line in the Samara Oblast https://t.co/7dRICaM5S0 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 28, 2026

Sõbiha: Ukraina ootab Venemaalt Musta mere piirkonna relvarahu vastust

Ukraina on saatnud rahvusvahelistele partneritele ettepanekud relvarahu kehtestamiseks Musta mere piirkonnas ja ootab Venemaalt vastust, sõnas Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

Rahvusvahelisel konverentsil "Grain from Ukraine" esinenud Sõbiha sõnul on Ukraina valmis relvarahuks ning tänulik Indiale, Türgile ja Egiptusele vahendamisjõupingutuste ja Musta mere olukorra leevendamise eest.

"Praegu ootame vastust Venemaalt. Kõik meie ettepanekud on edastatud," ütles ta.

Samal ajal märkis Sõbiha, et Venemaa üritab iga kord esitada täiendavaid tingimusi, kui Kiiev edastab ettepanekuid. Eelkõige teeb Moskva ettepaneku lisada kokkuleppesse naftaekspordi küsimus.

"Nafta võib saada osaks laiemast energeetilisest relvarahust. Jah, oleme valmis ka energeetiliseks relvarahuks, kuid seda tuleb siis vaadelda koos kõigi energeetiliste komponentidega. Musta mere puhul keskendume aga põllumajandustoodetele. Ja veel kord – oleme esitanud tõhusad ettepanekud," selgitas välisminister.

Sõbiha tõi veel esile vajaduse tugevdada rahvusvahelist survet Venemaale, et taastada laevaliikluse vabadus Musta merel.

Venemaa droonirünnakus Krementšukile sai vigastada neli inimest, nende seas kolm last

Kohalike võimude teatel sai 27. novembril Venemaa rünnakutes Poltava oblasti Krementšuki ja Dnipropetrovski oblasti Dnipro linnale vigastada vähemalt kuus inimest, kelle seas on kolm last.

Poltava oblasti kuberneri Vitali Djakivnõtši sõnul said Krementšukis Venemaa droonirünnakus kahjustada kaks kesklinnas asuvat haridusasutust.

Kuberneri viimastel andmetel sai rünnakus vigastada neli inimest, nende seas kolm last.

Varem teatas Djakivnõtš, et vigastatute seas on 12- ja 13-aastane laps. Mõlemale anti arstiabi.

Kohalike võimude teatel tabasid Vene väed eraldi rünnakus Dnipros transporditaristu objekti ning rünnakus sai vigastada kaks inimest.

Ukraina ründas Rostovi oblastit, naftatehase lähistel puhkes tulekahju

Telegrami seirekanalite teatel ründas Ukraina sõjavägi ööl vastu 28. novembrit droonidega Venemaa Rostovi oblastit ja tabas esialgsetel andmetel Novošahtinski naftatöötlemistehase lähiümbrust.

Kohalikud elanikud teatasid, et Novošahtinski linnale lähenes suur hulk droone vahetult enne seda, kui tehase juures puhkes tulekahju. Seirekanal ASTRA järeldas OSINT-analüüsi põhjal, et tehase kütusemahutites puhkes tõenäoliselt tulekahju.

Ukraina sõjavägi ei ole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Tegu näib olevat juba teise rünnakuga sellele tehasele vähem kui nädala jooksul. Kindralstaap kinnitas 27. novembri avalduses, et ründas Novošahtinski naftatöötlemistehast ka varem samal nädalal.

1. novembri rünnakus hävis tehases, mille aastane töötlemisvõimsus on kuni 7,5 miljonit tonni naftat, 20 horisontaalset mahutit ning kahjustada sai veel 21 horisontaalset ja 11 vertikaalset mahutit ning üks torujuhtmelõik.