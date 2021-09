Koroonaviirusega on haiglaravil 151 inimest, suri kaks

Neljapäevahommikuse seisuga vajab sümptomaatilise koroonaviiruse tõttu haiglaravi 125 inimest. Kokku on haiglas 151 koroonaviirusega nakatunud patsienti ehk üks inimene vähem kui päev varem.

Haiglaravil olevatest patsientidest on vaktsineerimata 121 ehk 80,1 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 30 ehk 19,9 protsenti.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 16 uut haigusjuhtu.

Suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 73-aastane mees ja 87-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1307 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5402 testitulemust, millest 467 osutus positiivseks. Positiivse testivastuse saanutest oli 339 vaktsineerimata ja 128 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ehk uutest nakatunutest 72,6 protsenti olid vaktsineerimata ja 27,4 protsenti lõpetatud vaktsineerimisega.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 inimese kohta on 377,1.

Ööpäeva jooksul manustati 3397 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 298 803 doosi. Vaktsineerimine on lõpetatud 649 635 inimesel, vähemalt ühe vaktsiinidoosi on saanud 737 389 inimest.

Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65,2 protsenti. Kõigist Eesti elanikest on vaktsineeritud 55,5 protsenti.