Buss käib maakondades kõrvakuulmist kontrollimas

Vaegkuuljate liidu juhatuse liige Külliki Bode ütles, et väikebussist, kus saab teha kuulmiskontrolli, unistas liit viis aastat. Nüüd on see annetajate abiga olemas ning juba on sõidetud külla mitmesse maakonda.

"Tegelikult on päris palju inimesi Eestis, kes ei tea üldse, et neil on kuulmislangus ja võib-olla nad isegi kahtlustavad, et neil võib olla kuulmislangus, aga nad ei ole läinud arsti juurde. See buss on väga hea võimalus tulla ligi, testida oma kuulmine ära, saada teada, kas on korras või ei ole korras. Kui ei ole korras siis saab teada, mis siis nüüd edasi tegema peab," ütles Bode.

Lõppeval nädalal oli bussi üks peatuskohti Läänemaal asuv Risti alevik. Kohalike seas tekitas võimalus kuulmist kontrollida elavat huvi.

"Peen värk ühesõnaga. Ma arvasin, et kuulmine on nõrgem, aga aparaat näitas, et ei olegi nii hull see asi," ütles Ülo.

Maie aga tõdes, et varasemalt ongi tal kuulmisega probleeme olnud.

"Hakkab vaikselt ära kaduma, siis tulin täna kontrollima," ütles Maie, kes kiitis mugavat võimalust.

Järgmise nädala lõpus, 19. septembril on kuulmisbuss Kohtla-Järvel, 25. septembril aga Saaremaal ning 30. septembril Pärnumaal.