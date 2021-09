Suur osa opositsioonist Venemaa valimistel kandideerima ei pääsenud

Siberis Bolshoi Kunalei külas ühendas rahvas valimised kontserdiga. "Mina hääletan Uute Inimeste partei poolt. Ma tahaksin muutusi, uusi inimesi ja võib-olla nad kaitsevad inimeste huve," ütles külaelanik Valentina Aleksejeva.

Ivan Ivanov andis samas oma hääle Ühtse Venemaa poolt. "Ühtsus ühendab, eelkõige sellepärast," sõnas ta.

Opositsioon ja valimisvaatlejad on teatanud paljudest valimisrikkumistest, valimiskomisjon on lükanud tagasi süüdistused laialdastes eksimustes. Esimest korda ei vaatle valimisi OSCE valimisvaatlejad, kuna ei pidanud võimalikuks neile seatud piirangute raames tegutseda.

Valimiste põhiprobleem on aga siiski see, et suur osa opositsioonist eesotsas Aleksei Navalnõi ja tema liitlastega on valimistelt hoopis kõrvale jäetud.Opositsioon tähendab vaid marginaale ja Kremlile lojaalset opositsiooni nagu kommunistid.

"Ma pöördun võimude poole. Ärge petke ega varastage valijate hääli," sõnas Kommunistliku Partei juht Gennadi Zjuganov.

"Kui me vaatame kampaaniat laiemalt, siis me mõistame, et ei olnud tagatud tingimusi mitte üksnes oma tahte väljendamiseks, vaid ka selle kujundamiseks. Meedias valitseb tsensuur ja ühe partei domineerimine, kandidaatide kandideerimist püütakse takistada, valijatele avaldatakse survet," rääkis vaatlejate grupi Golos koordinaator Stanislav Andreitšuk

Ühtsele Venemaale kuulub praegu parlamendis pea kolmveerand kohtadest, selge võidu saavad nad ka seekord, küsimus on kui suure ja milliste meetoditega. President Vladimir Putin andis oma hääle seekord elektrooniliselt, mis seekord samuti võimalik on.

Valimas käis ka Ukraina separatistide käes oleva Donetski piirkonna rahvas.

"Me loodame, et me ühineme Vene Föderatsiooniga. Esiteks, ma olen Venemaa kodanik, ma valisin partei, kelle poolt ma hääletan, kuulasin nende programmi ja mulle meeldisid nende seisukohad," rääkis Oksana.

Ukraina lubab Donetskis valimiste korraldajaid sanktsioonidega karistada.