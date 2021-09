Laar peab Eesti Panga nõukogusse uue liikme leidma

Eesti Panga nõukogu liikme surma korral nimetab talle asendusliikme riigikogu, ütleb Eesti Panga seadus.

Kuivõrd Kaie Kerem oli valdkonna asjatundjast nõukogu liige, siis peab ka tema asendusliige olema valdkonna asjatundja, ütles ERR-ile Eesti Panga kommunikatsioonispetsialist Ingrid Schmuul, ning lisas, et seni kuni uus nõukogu liige kinnitatakse, on Eesti Panga nõukogu otsustusvõimeline ka ilma ühe liikmeta.

Ettepaneku asendusliikme nimetamiseks peab esitama nõukogu esimees Mart Laar riigikogu rahanduskomisjonile nelja kuu jooksul alates eelmise liikme surmakuupäevast.

Laar ütles ERR-ile, et nelja kuud tal ettepaneku esitamiseks kindlasti ei lähe, kuigi selle aja sisse jääb ka kandidaadi julgeolekukontroll.

Küsimusele, kas tal on juba keegi mõttes, vastas Laar, et kindlasti on, kuid nime avaldama ta ei soostunud.

Keremist jääb nõukogu aga kindlasti puudust tundma, nentis Laar.

"Tegu oli äärmiselt hea kolleegiga, asjaliku ja lahke inimesega," ütles Laar.

Kaie Kerem suri 14. septembril 76-aastasena. Ta oli Eesti Panga nõukogu liige alates 2014. aastast.