Island ei saanud siiski naiste enamusega parlamenti

Islandi parlamendivalimiste lõpptulemuste ülelugemisel selgus, et riigist ei saanud arvatavasti siiski esimest naiste enamusega parlamendiga riiki Euroopas, teatasid valimisametnikud uudisteagentuurile AFP.

Islandi parlamendi Althingi 63 kohast 30 võitsid naised ehk see on 47,6 protsenti. Algselt oli teatatud, et naised võtavad 33 kohta, mis oleks olnud 52 protsenti.

Viimastel andmetel oli looderingkond otsustanud hääled uuesti kokku lugeda, sest tulemused olid väga napid. Keegi polnud siiski nõudnud häälte ülelugemist.

Uus ülelugemine lähipäevadel ei ole samuti välistatud.

Maailmapanga koostatud andmestiku põhjal pole üheski Euroopa riigis varem olnud üle 50 protsendi parlamendiliikmetest naised. Kõige lähemale on sellele varem jõudnud Rootsi 47 protsendiga.

Maailmas on viis riiki, kus naistele kuulub parlamendis vähemalt pool saadikukohtadest. Need on Rwanda (61 protsenti), Kuuba (53), Nicaragua (51) ning Mehhiko ja Araabia Ühendemiraadid (50 protsenti).

Erinevalt mitmest riigist ei ole Islandil kvooti naiste esindatusele parlamendis. Island oli esimene riik, mis valis 1980. aastal endale naispresidendi.