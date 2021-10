Kapo maja ehitus tõstab järsult põhiseadusliku korra tagamise eelarvet

Kui sel aastal on põhiseadusliku korra tagamiseks riigieelarves eraldatud 35,821 miljonit eurot, siis järgmiseks aastaks on samale programmile planeeritud 63,437 miljonit, mis tähendab 77-protsendist kasvu, selgub valitsuse esitatud riigieelarve eelnõust.

Tänavu kevadel algas kapo peahoone juurdeehitus, mis läheb maksma 50 miljonit eurot ning peab saama valmis 2023. aasta lõpuks. Ehitusfirma Nordecon AS teatas märtsis kapoga sõlmitud lepingust, mille kohaselt peahoone juurdeehitus- ja rekonstrueerimistööde raames ehitatakse uus büroohoone kompleks koos maa-aluse parklaga ja garaaž ning samuti renoveeritakse Toompuiestee 3 ja Endla tänav 2 hooned. Lepingu maksumus on ligikaudu 42,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks ehk lepingu kogumaksumus on seega 50,76 miljonit.

Siseministeeriumi esindaja tunnistas, et eelarve kasvu taga on kapo majaehitus, kuid see sisaldab ka muid kulusid, mida ta aga ei täpsustanud.

"Programmi tegevuse "Põhiseadusliku korra tagamine" eesmärki aitavad saavutada kaitsepolitseiamet, päästeamet ja siseministeerium. Kasvu taga on muuhulgas 2022. aastaks kapo maja ehituseks planeeritav summa, kuid mitte ainult, sest programmi panustab kolm asutust," ütles ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Marie Kukk ERR-ile.

Siseministeeriumi valitsemisala 2022. aasta eelarve kulud on 463,8 miljonit eurot, investeeringud kokku on 35,6 ja tulud 63,9 miljonit eurot. Valitsemisalas on koos ministeeriumiga seitse asutust: politsei- ja piirivalveamet (PPA), päästeamet, häirekeskus, kaitsepolitseiamet, Sisekaitseakadeemia, siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus. Valitsemisalas töötab kokku umbes 8000 teenistujat, kõige suurema töötajaskonnaga on PPA, kus töötab pisut alla 5000 inimese. Valitsemisala kulude koondeelarvest moodustab PPA 46,83 protsenti, päästeamet 16,65 protsenti, kapo 13,94 protsenti ja siseministeerium 10,0 protsenti. Ülejäänud valitsemisala asutuste eelarved jäävad mahult alla 10 protsendi valitsemisala koondeelarvest.