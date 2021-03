Ehitusfirma Nordecon AS teatas esmaspäeval, et sõlmis kapoga selle peahoone juurdeehitus- ja rekonstrueerimistööde töövõtulepingu. "Lepingu raames ehitatakse uus büroohoone kompleks koos maa-aluse parklaga ning garaaž, samuti renoveeritakse Toompuiestee 3 ja Endla tn 2 hooned," seisab Nordeconi börsile edastatud teates.

Lepingu maksumus on ligikaudu 42,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks (kokku seega 50,76 miljonit). Tööd valmivad 2023. aasta detsembris.

Möödunud suvel lammutati kapo peamaja juurdeehituse rajamiseks Tallinnas Tõnismäel aadressil Luise 1 asuv ajalooline koolihoone.

2019. aasta aprillis kirjutas Postimees, et ruumipuuduse all kannatava kapo peahoone Tallinnas Tõnismäel vajab remondiks ja juurdeehituseks 54 miljonit eurot. Kaitsepolitseiameti pressiesindaja Harrys Puusepp selgitas ERR-ile, et kapo peahoone remondi ja juurdeehituse hinna tingivad turvanõuded.

Küsimusele, kas kapo on kaalunud oma peakorterile ka mõnda teist asukohta, vastas ta, et kunagi oli kaalumisel ka teine asukoht, aga sellest loobuti. "Praeguses tööhoones peab saama edasi töötada, mistõttu tuleb uus maja välja ehitada ning seejärel vana maja renoveerida," sõnas Puusepp.