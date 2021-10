Tänavune aasta ettevõte on Chemi-Pharm

Aasta ettevõte selgus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind" ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel" parimate seast.

Aasta ettevõtte valimisel arvestati majandusnäitajaid, hakkamasaamist keerulises majanduskeskkonnas, rolli töökohtade loomisel, panust töötajatesse, tegevusi ekspordi suunal, vastutustundlikkust ning panustamist ühiskonda.

Aasta ettevõte Chemi-Pharm arendab, valmistab ja turustab desinfektante, isikliku hügieeni vahendeid ning puhastus- ja erihooldustooteid.

EAS-i juhi Peeter Raudsepa sõnul iseloomustab aasta ettevõtte ja aasta innovaatori tiitli pälvinud Chemi-Pharmi ambitsioon luua maailma parimaid tooteid. "See on märgiline, et tervisekriisis tõusis esile just Eesti oma puhastus- ja desinfektsioonivahendite tootja, kes on võtnud suuna ka ravimitööstuse poole. Ainult väga hästi juhitud ja tark ettevõte suudab kümnekordse nõudluse kasvuga kaasa minna ja samal ajal veel mahukalt teadus-arendustegevustesse panustada ning uusi ärisuundi arendada," rõhutas Raudsepp ning tunnustas ka kõikide teiste kategooriate võitjaid.

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul tõestas tänavune konkurss, et Eesti ettevõtted on kriisist tugevamana väljunud ja seda tänu muljetavaldavale reaktsioonikiirusele, õppimisvõimele ja uuenduslikkusele.

Kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani hinnangul võiks Eestis olla rohkem selliseid ettevõtteid nagu Chemi-Pharm, kes rakendavad ulatuslikult teadusmaailma saavutusi ning tegutsevad kõigi heaolu tagamise nimel.

EAS-i ja Eesti Tööandjate Keskliidu konkursi "Ettevõtluse auhind 2021" võitjad:

Aasta innovaator – desinfektsioonivahendite ja kosmeetikatootja Chemi-Pharm AS

Aasta eksportöör – laevaehitus- ja remondiettevõtte SRC Group AS

Aasta pereettevõte – Nõo Lihatööstus OÜ

Aasta disaini rakendaja – lennukitele elektritoitesüsteeme tootva ElectroAir OÜ

Aasta välisinvestor – rahvusvaheline tootmis- ja tehnoloogiaettevõte Ensto Ensek AS

Aasta turismiedendaja – Lee Restoran OÜ

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkursi "Konkurentsivõime edetabel 2021" võitjad:

Konkurentsivõimelisim suurettevõte – Eesti Gaas AS

Konkurentsivõimelisim väike- ja keskettevõte - Kapitel AS

Konkurentsivõimelisim mikroettevõte – Kirkmayer Industries OÜ

Eesti konkurentsivõimelisimad ettevõtted 2021 tegevusvaldkonniti:

Konkurentsivõimelisim side-, kommunikatsiooni ja IT ettevõte – Telia Eesti AS

Konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte – Eesti Gaas AS

Konkurentsivõimelisim toiduainetööstuse ettevõte - Liviko AS

Konkurentsivõimelisim finantsvahendusettevõte – Tavid AS

Konkurentsivõimelisim hulgikaubandusettevõte – Sandmani Grupi AS

Konkurentsivõimelisim jaekaubandusettevõte – Selver AS

Konkurentsivõimelisim ehitusettevõte – Merko Ehitus AS

Konkurentsivõimelisim teenindusettevõte – NG Investeeringud OÜ

Konkurentsivõimelisim kinnisvaraettevõte – Kapitel AS

Konkurentsivõimelisim transpordi- ja logistikaettevõte – DSV Estonia AS

Konkurentsivõimelisim põllumajandus-, metsandus ja kalandusettevõte – Vestman Energia AS

Konkurentsivõimelisim projekteerimis- ja arhitektuuriettevõte – Saksa Automaatika OÜ

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tunnustas ettevõtluse edendamise auhinnaga ühiskondlike algatuste inkubaatorit NULA ja Pärnu koostöötamiskeskust Forwardspace.

Aasta nooreks ettevõtjaks valiti Martin Vares ettevõttest Fractory Solutions OÜ. Fractory on pilvepõhine tootmisplatvorm, mis viib inseneeriaettevõtted kokku erineva tootmisvõimekusega. Noore ettevõtja preemia konkurss on mõeldud kuni 35-aastastele Eestis registreeritud ettevõtte omanikele ja juhtidele, kes on paistnud silma oma ettevõtte hea käekäigu kindlustamisel, oma toodete, teenuste või tehnoloogiate uuenduslikul kasutamisel ning kes juba ekspordivad või omavad ekspordipotentsiaali.

Aasta ettevõtte valis žürii, kuhu kuulusid Nortal AS (aasta ettevõte 2020) tegevjuht Ats Albre, Eesti Panga president Madis Müller, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees ja EKA rektor Mart Kalm, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts, Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esop, Roche Eesti OÜ tegevjuht Kadri Mägi-Lehtsi ja EASi juhatuse esimees Peeter Raudsepp.

Noore ettevõtja preemiat annavad välja kaubandus-tööstuskoda ja LHV pank ning mida toetab Eesti president Kersti Kaljulaid. Konkursi žüriis osalesid kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume, presidendi majandusnõunik Heido Vitsur, Estraveli tegevjuht Anne Samlik ning eelmise aasta noore ettevõtja preemia laureaat ja ettevõtte Krakul kaasasutaja Jaan Hendrik Murumets.

Eesti parimate ettevõtete tunnustamisüritust korraldavad EAS, kaubandus-tööstuskoda ja tööandjate keskliit.