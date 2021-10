Tõhustusdoosid päästavad peatse aegumistähtajaga vaktsiinid mahakandmisest

Eestis on umbes 55 000 doosi koroonavaktsiine, mille aegumistähtaeg on veel sel aastal. Terviseamet usub, et kolmandad ehk tõhustusdoosid päästavad vaktsiinid mahakandmisest.

Aeglustunud vaktsineerimistempo tulemusel on külmladudesse kogunenud üle 200 000 doosi erinevate tootjate koroonavaktsiine, millest umbes 55 000 doosi aegub veel tänavu.

AstraZenecat, mida Eestis enam ei süstita, on alles 3400 doosi. Nende aegumistähtaeg on 30. november. Ukrainasse annetamiseks mõeldud doosid on juba teele pandud.

"Need on jäetud teise doosi varuna," selgitas terviseameti meedianõunik Merilin Vernik.

Pfizer/BioNTechi vaktsiine on terviseameti kinnitusel natuke üle 50 000. Nende aegumistähtaeg on 31. detsembril. Moderna vaktsiini, mis aegub järgmise aasta 2. märtsil, on järel 10 000 doosi.

"Need saab ära kasutada teiste doosidena ja tõhustusdoosidena. Teise doosi ootel on 48 764 inimest. Muret, et need aegumise tõttu peaks maha kandma, pole," teatas Vernik.