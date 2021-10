Saksamaa SPD, rohelised ja FDP jõudsid esialgse koalitsioonileppeni

"Me jõudsime esialgsetel kõnelustel kokkuleppeni," ütles Scholz kolmepoolsete kõneluste järel.

"See on väga hea tulemus, mis näitab selgelt, et Saksamaal on võimalik moodustada valitsus, mis seab sihiks progressi tagamise," lisas Scholz.

Saksamaa üldvalimised võitis SPD, neid toetas 25,7 protsenti valijaist.

Kantsler Angela Merkeli kristlikke demokraate toetas 24,1 protsenti valijaist, mis on CDU-CSU halvim tulemus.

Kolmanda koha saavutasid 14,8 protsendiga rohelised.

Järgnesid vabad demokraadid (FDP) 11,5 protsendiga.

Valimisosaluseks kujunes 76,6 protsenti.