FT: FPD juht saab suure tõenäosusega järgmiseks Saksa rahandusministriks

Ajalehe Financial Times teatel saab suure tõenäosusega Saksamaa järgmiseks rahandusministriks liberaalse FDP juht Christian Lindner. Rahandusminister on poliitilise võimu poolest kantsleri järel teisel kohal.

Saksamaal peavad koalitsiooniläbirääkimisi sotsiaaldemokraadid (SPD), rohelised ja FDP. Enamus poliitikavaatlejaid eeldab, Lindnerist saab uus Saksamaa rahandusminister, vahendas Financial Times.

Euroopa riigid ootavad pingsalt, kellest saab järgmine Saksamaa rahandusminister.

"Viimased 20 aastat näitasid, et Saksamaa rahandusminister mängib Euroopa Liidu (EL) finantsarhitektuuris olulist rolli. Pole ime, et see saab nüüd nii palju rahvusvahelist tähelepanu," ütles Berliinis baseeruva mõttekoja Delors asejuht Lucas Guttenberg.

Lindner toetab ranget eelarvedistsipliini. Eelmisel nädalal avaldasid USA-s asuva Columbia ülikooli majandusteadlased Joseph Stiglitz ja Adam Tooze artikli, kus hoiatasid rangete eelarve eeskirjade juurde tagasipöördumise eest.

"Lindner peaks enda huvides vältima seda missiooni, kus ta prooviks aegunud eelarvedistsipliini rakendada tänapäevases finantsolukorras. Seda ei saa lubada ka ei Euroopa ega Saksamaa," teatasid teadlased.

Teadlased väitsid, et rahandusministri koht peaks minema hoopis rohelistele. "Rohelised peavad ka ise aru saama, et tõsise kliimapoliitika jaoks on vaja rahandusministri portfelli," ütlesid teadlased.

Mitu Saksamaa majandusteadlast kritiseerisid samas, et Stiglitz ja Tooze sekkuvad Saksamaa siseasjadesse.

"Nende sõnum on, et kulutage rohkem raha ja päästke maailm. See on lihtsalt vale. Hetkel on puudu oskustöölisest, samuti on olemas suured tarnehäired. Nad elavad eilses maailmas," ütles Saksa Ifo majandusuuringute instituudi juht Clemens Fuest.

Saksamaa üldvalimised võitis SPD, neid toetas 25,7 protsenti valijaist. Kantsler Angela Merkeli kristlikke demokraate toetas 24,1 protsenti valijaist, mis on CDU-CSU halvim tulemus. Kolmanda koha saavutasid 14,8 protsendiga rohelised. Järgnesid vabad demokraadid (FDP) 11,5 protsendiga.