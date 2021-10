Pussitamise ohvriks langenud tooride parlamendisaadik Amess suri

Amess suri pärast seda, kui teda rünnati Essexi maakonnas asuvas Leigh-on-Sea linnas, vahendas The Guardian.

Amessi büroo töötajad ütlesid, et ei tea veel ründamise üksikasju. Essexi politseijuhi sõnul saadikut rünnanud mees arreteeriti.

"Me ei usu, et juhtumiga on seotud veel keegi ja, et laiemale avalikkusele on oht olemas. Tahame tänada avalikkust, kes meid juhtunust nii kiiresti informeeris," ütles politseijuht.

David Amess on parlamendisaadik juba 1983. aastast.