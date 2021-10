Moskva metroos käivitati näotuvastusega maksesüsteem

Moskva käivitas reedel linna metroos näotuvastusega maksesüsteemi, ehkki inimõiguslased on kritiseerinud tehnoloogia hoogustuvat kasutuselevõttu järelevalveriigi rajamisena.

Näotuvastusega makselahendus on kasutusel juba mitmekümnes Moskva supermarketis.

"Metroosse pääsemiseks ei ole reisijal vaja kaarti ega nutitelefoni. Nad peavad värava juures lihtsalt kaamerasse vaatama," ütles linna transpordivolinik Maksim Liksutov.

Ametniku sõnul prognoositakse, et tuleva kahe kuni kolme aasta jooksul hakkab "Face Pay" nimelist süsteemi kasutama 10-15 protsenti reisijatest.

Ta lisas, et süsteemiga liitumine, mis nõuab metroosõitja biomeetriliste andmetega pangakontot, on vabatahtlik.

"Teised makselahendused ei kao kuhugi," lausus ta.

Linnavõimude teatel peaks näotuvastusega maksmine liiklust metroos kiirendama.

Samuti on lubatud, et andmed on turvaliselt krüpteeritud.

Venemaa võimud teevad tööd laiendamaks 2018. aastal alanud algatust koguda elanike biomeetrilisi andmeid.

Ärileht Kommersant kirjutas aasta algul, et tuleva kahe aasta jooksul loodetakse koguda sääraseid andmeid 70 miljonilt elanikult, võrreldes praeguse 160 000-ga.