Hiina energiakriis häirib globaalset tarneahelat

Hiina kirdeosas on hulk majapidamisi ilma elektrita, tehased ei tööta täisvõimsusel.

"Suures Hiina tööstuskeskuses Guangdongis tabas septembris elektripuudus ligi 150 000 ettevõtet," ütlesid asjaga kursis ametnikud ajalehele Financial Times.

Hiina kompartei tahab, et ettevõtted suurendaksid tehastes energiatõhusust ja investeeriksid rohkem taastuvenergiasse.

"Elektripuudus toob kaasa doominoefekti. See mõjutab otseselt tootmist. Peame tootmisliinid ümber seadistama. See on tülikas," ütles Guangzhou linnas asuva elektroonikatehase juht Philip Richardson.

Hiina tootmisprobleemid häirivad globaalset tarneahelat, mis mõjutab ka lääneriikide tarbijaid.

Suurbritannia küttesüsteemide edasimüüja Heat Outdoors juhi Steve Levy sõnul jõuavad tarned Hiinast kohale suure hilinemisega. "Olukord on isegi hullem kui pandeemia ajal. Ma ei saa aprilliks midagi prognoosida. Mul pole aimugi, milline turg siis on," ütles Levy.

Hiina valitsus proovib energiapuudust siiski vähendada. Riik suurendas ajutiselt söetootmist. Viimase nädala jooksul laiendati mitmes suures kaevanduses söetootmist. Siiski ei lõpeta kompartei tegevus kohe elektripuudust, vahendas Financial Times.

Konsultatsioonifirma Bain analüütiku Thomas Luedi sõnul võib elektri hinnatõus tootmist Hiinas lõpuks vähendada.

"Ebaefektiivsed tootjad võivad tegevuse lõpetada," ütles Luedi.