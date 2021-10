Saksa veebipank N26 kaasas 775 miljonit eurot ja värbab tuhat töötajat

Saksamaa veebipank N26 teatas esmaspäeval, et kaasas erainvestoritelt üle 775 miljoni euro ja plaanib värvata tuhat uut töötajat.

Ettevõtte teatel oli tegemist seni suurima rahasüstiga Euroopa digipanganduse sektoris ja idufirma väärtus tõusis sellega 7,7 miljardi euroni.

"Oma värske kapitaliga oleme me positsioonis saamaks üheks suurimaks jaepangaks Euroopas, ja seda ilma ühegi haruta," ütles panga tegevjuht ja kaasasutaja Valentin Stalf.

Pank plaanib värvata tuhat uut töötajat, mis tõstab selle personali 1500 inimeseni. Uued töötajad hakkavad tegutsema tootearenduse, tehnoloogia ja küberturbe vallas.

N26 asutati 2013. aastal ja see on üks Saksamaa tuntumaid finantstehnoloogia firmasid. Ettevõttel on üle seitsme miljoni kliendi 25 riigis.

Firma sattus 2018. aastal pahuksisse Saksa finantsjärelevalvega Bafin, kui uuriv ajakirjandus vahendas, et pangas saab konto avada võltsitud dokumentidega.

Bafin käskis pangal korduvalt sisekontrolli suurendada ja karistas firmat juunis 4,25 miljoni eurose trahviga.

Esmaspäeval teatas N26, et vastavalt järelevalveametiga sõlmitud leppele piiratakse uute klientide registreerimine 50 000 kuni 70 000 kliendini kuus.