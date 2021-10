Haiglasisene koroonaviiruse levik on üha suurem probleem

Haiglates on üha rohkem patsiente, kes on tulnud muul põhjusel ravile ja saanud viiruse haiglas.

Oktoobri algul oli haiglates 39 patsienti, kes tulid haiglasse ravile mitte koroona, vaid muude haiguste tõttu, ning andsid positiivse koroonaproovi. Pea kolm nädalat hiljem on selliseid patsiente juba 108.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige Joel Starkopf näeb ühe põhjusena viiruse laialdast haiglasisest levikut.

"Patsiendid on muude haigustega haiglasse tulnud ja saanud siin nakkuse osakonnast teiste haigete või personali käest," tõdes Starkopf ERR-ile antud intervjuus.

Kui kevadel oli probleem põhiliselt Põhja regiooni haiglates, siis nüüd seisavad ka nemad Starkopfi sõnul sama murega silmitsi.

Ta tõi näite, et eriti problemaatiline on olukord näiteks psühhiaatriahaiglas, kus inimeste üksteisest isoleerimine on keeruline.

"Tõsi, me testime neid haigeid haiglasse vastu võtmisel, aga osutub, et esimene päev on test negatiivne ja kolmandal päeval positiivne," ütles Starkopf.

"Selgub, et patsient on viirusekandja. Testime ümberolevad patsiendid – kümnest kolm või neli on nakatunud ja vajavad täismahus isoleerimist."

Starkopfi sõnul selgitab haigete suurearvulist lisandumist kliinikumis kaks või kolm osakonnasisest puhangut. "Täna ma saan öelda, et nende osakondade olukord on kontrolli all."

Starkopf nõustus, et suures plaanis on koroona tõttu haiglasse sattunud inimesed raskemini haiged kui need, kes haiglas nakatuvad.

"Vaktsineerimine kaitseb kõigepealt nakatumise vastu, aga teiseks kaitseb oluliselt raske nakatumise, see tähendab haiglaravi ja eriti intensiivravi vajaduse vastu," ütles ta.