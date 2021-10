ERR Lätis: esimesel keeluööl riik päris kummitusmaaks ei muutunud

Lätis kehtivad teist päeva karmid piirangud. Nakatunute ja haiglaravil olijate arv lööb iga päev uusi rekordeid. Samas on vaktsineerimistempo hoogustunud ja esimese doosi saanute arv on Lätis üsna pea Eestiga samal tasemel.

Tühjaks kummitusmaaks Läti esimesel sügisesel liikumiskeeluööl ei muutunud, sest tööle ja töölt koju minek, lennujaama sõit või arsti juurde-apteeki suundumine on lubatud. Ka toidukullerite liikumine. Samuti ei torma politsei trahvima neid, kes koduukse juures koeraga väljas käivad.

Siiski oli ligi 700 inimest jätnud keeluajal tänaval olemiseks vajaliku avalduse täitmata ja rohkem kui paarisajal korral tuli algatada ka rikkumismenetlus. Nagu eelmise liikumiskeelu ajal, tekkis nüüdki probleeme purjus juhtide ja kodututega.

Kaugtööga ollakse Lätis harjutud. Need, kes praegu oma kaupa või teenuseid pakkuda ei tohi, võivad arvestada kokku 150 miljoni euro suuruse käibe- või seisakuaja toetusega.

"Läti politsei ühendab jõud oma koostööpartnerite – munitsipaalpolitsei, piirivalve ja maakaitsega. Nad on lubanud meid aidata ja kindlustada kontroll," ütles Läti politsei ülem Armands Ruks.

Vaktsineerimistempot vaadates – 9000–10 000 inimest päevas – tundub, et paljud on Lätis oma töökoha hoidmise pärast võtnud kaitsesüstimist tõsiselt, samas on ka nii arstide, ekspertide kui ka valitsuse sõnumid rahvale olnud selged ja paljud mõistavad, miks riik sellises seisus on.

Venekeelsetega on küll keerulisem, kuid eakate koduvaktsineerimisest loodetakse skeptikuid juurde võita. Karm võidujooks ajaga on käimas – kas nüüdseks juba 3100 uut nakatunut päevas ja 1250 inimest haiglas jääb viimaste antirekordite hulka, või tuleb Lätil paluda rahvusvahelist meditsiiniabi.