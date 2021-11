ERR Lätis: liikumiskeeld lõpeb, kuid hulk piiranguid jääb

Peaaegu kuu aega kodusistumist, kaugtööd, pikendatud vaheaega ja koolide osalist kodutööd, kultuuriasutuste kinniseid uksi ja suletud mitteesmatarbekaupade poode on aidanud Lätis haigestumise kiiret tõusu lõpetada. Eelmisel nädalal lisandus koroonapositiivseid ligi veerandi võrra vähem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haiglais pole veel koroonapatsientide vähenemist tunda, paljud põevad raskelt ja surevad.

Eriolukorra algul hüppeliselt tõusnud vaktsineerimistempo on pisut raugenud. Praeguseks on Lätis vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 64 protsenti kõigist elanikest, täielikult vaktsineerituid on 57 protsenti.

"Järgmisest nädalast väljume rangest kodusistumise perioodist. Kuid selle nädala lõpuni jääb see veel jõusse. Ja me naaseme nn rohelisse režiimi. See on pisut täpsustatud ja rangem kui enne kodusistumist. Mittevaktsineerituile on piiranguid rohkem," selgitas peaminister Krišjanis Karinš.

Esmaspäevast pääsevad kõik lapsed jälle kooli, kuid õpilased peavad püsima samas klassiruumis ega tohi teistega omavahel kokku puutuda.

Mittevaktsineerituile jäävad avatuks hädapärased poed, mille pindala pole suurem kui 1500 ruutmeetrit, apteegid, tanklad ja ühistransport.

Üle 500 inimesega üritusi korraldada ei tohi. Atraktsioonid ja hasartmängud on keelatud. Teatrid ja kontserdisaalid tehakse küll lahti, kuid vaid vaktsineerituile või haiguse läbipõdenuile, istekohad jagatakse malelaua põhimõttel ja need on nimelised. Vaktsineeritud vanemate kuni 12-aastastelt lastelt testi tegemist ei nõuta, kuid neile tuleb saalis eraldada oma sektor.

Mittevajalike kaupade poed saavad loa nädalavahetustel ja pühade ajal töötada vaid siis, kui neil on eraldi sissepääs.

Lätis manitsetakse ettevaatusele ka vaktsineeritud inimesi, sest viimaste nädalate statistika toob esile ühe olulise eripära.

"Mittevaktsineeritute nakatumine vähenes piirangute ajal kiiresti ja rohkem, kuid vaktsineeritute oma aeglasemalt ja vähem. See näitab, et vaktsineeritud inimesed tunnevad end kindlamalt, mis on ka põhjendatud. Kuid samal ajal on nad oma kokkupuuteid teistega vähendanud vähem ja nii võib viirus levida ka vaktsineeritute seas," selgitas terviseminister Daniels Pavluts.

Järjest teravamalt tõuseb Lätis esile Latgale piirkonna ja venekeelsete elanike väiksem vaktsineeritus ja suurem haiglaisse sattumine.

President Egils Levits kutsus valitsust üles korraldama Latgale olukorra lahendamiseks eraldi istungi, sest sealsed tervishoiuasutused ei suuda kohalikke patsiente ravida ja need omakorda koormavad endiselt ka pealinna ülikoolihaiglaid.