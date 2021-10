Leedut võib tabada senisest kõige rängem viiruselaine

Leedu valitsus hoiatas, et neljas koroonaviiruse laine võib olla rängim pärast pandeemia algust. Viirusega nakatumine on kasvanud 13 nädalat järjest.

Ööpäevaga suri Leedus koroonaviiruse tõttu 15 inimest. Riigi haiglates on praegu 1714 koroonahaiget, neist 150 vajab intensiivravi.

Arvestades pidevat nakatumise kasvu, on suur tõenäosus, et kevadeks on enamik leedulasi viirusega kokku puutunud, teatas valitsus.

Haiglate koormuse vähendamiseks ja vaktsineerimise kasvatamiseks allkirjastas president Gintanas Nauseda seaduse, millega antakse 100 eurot vanemaealistele, kes vaktsineerivad end novembri lõpuks.

Kui varem pidid kaubanduskeskused küsima koroonapassi, siis nüüd kehtib sama reegel kõikidele poodidele, bensiinijaamadele ja ka apteekidele. Juhul kui ettevõte ei soovi passi küsida, siis peab too tagama ühe inimese kohta mitte 20, vaid 30 ruutmeetrit vaba pinda.

"Intsidente juhtub kogu aeg. Patsiendid tahavad kaevata, sest nad ei mõista, miks peavad nad külmetama väljas. Kaks apteekrit on sees, kuid vaid üks saab teenindada. Apteekrid helistavad meile või juhtidele juhtnööride saamiseks. See on tõeline kaos," rääkis Camelia apteegiketi kommunikatsioonijuht Ziedune Juskyte

Leedu elanikkonnast on 64 protsenti täielikult vaktsineeritud. Valitsuse teatel on 75 protsenti haiglasse viidutest ja 80 protsenti koroona tõttu surnutest vaktsineerimata.

Koroonaviirusesse nakatumine kasvab järsult Venemaal ja Rumeenias, kuid niisamuti Saksamaal ja Suurbritannias.

"Enne vaktsiini oli meil ligi 50 000 juhtu päevas ja üle tuhande surmajuhu ühes päevas. Nüüd aga näeme, et päevas sureb vähem kui 200 inimest. Sellest on äärmiselt kahju, sest me ei taha, et keegi sellesse haigusesse sureb, kui see on välditav. Kuid selles peitub vaktsiini ülisuur edulugu," rääkis Edinburghi ülikooli tervishoiu professor Linda Bauld.

Saksamaal tuvastati laupäeval kõrgeim nakatumise arv alates maikuust ehk 15 145 inimest, nädal tagasi oli nakatunuid 11 000.

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn ütles, et riiki veel lukku ei panda, kuid vaktsineerimata inimestele jäävad kehtima maskikandmise kohustus ja siseruumides viibimise piirangud.