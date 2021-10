Erdogan võttis tagasi ähvarduse Lääne diplomaadid välja saata

Erdogani sõnul tegid saadikud uue avalduse, mis näitab, et nad on astunud sammu tagasi Türgi vastu suunatud laimu eest, lisades: "Nad on nüüd ettevaatlikumad."

President kohtus oma äärmusrahvusliku koalitsioonipartneriga ning seejärel juhtis valitsuse istungit, kus ministrid väidetavalt rääkisid talle majandusohtudest, mida pingete eskaleerimine mõne Türgi tähtsaima liitlase ja kaubanduspartneriga võib kaasa tuua.

"Meie eesmärk ei ole kindlasti kriisi tekitamine, vaid kaitsta meie au, meie uhkust ja meie suveräänseid õigusi," ütles Erdogan.

Türgi riigipea teatas laupäeval, et andis korralduse kuulutada soovimatuteks isikuteks 10 lääneriigi suursaadikud, kes mõistsid hukka kodanikuühiskonna juhi Osman Kavala kinnipidamise.

"Ma andsin meie välisministeeriumile korralduse kuulutada need 10 suursaadikud persona non grataks nii kiiresti kui võimalik," ütles president, mis tähendab esimese sammu astumist enne väljasaatmist.

Pariisis sündinud filantroop ja aktivist Osman Kavala (64) on süüdimõistva otsuseta vangis olnud juba 2017. aastast, saades seeläbi Erdogani aegse teisitimõtlemise mittesallimise sümboliks.

Kümme suursaadikut tegid eelmisel esmaspäeval harukordse ühisavalduse, kus öeldi, et Kavala kestev kinnipidamine heidab Türgile halba varju.

Kavalale on esitatud rida muutuvaid süüdistusi seoses 2013. aastal toimunud valitsusvastase meeleavalduse ja 2016. aasta nurjunud riigipöördekatsega.

USA, Saksa, Kanada, Taani, Soome, Prantsuse, Hollandi, Uus-Meremaa, Norra ja Rootsi suursaadik tegid üleskutse "Kavala kaasuse kiireks ja õiglaseks lahendamiseks".

Türgi välisministeerium kutsus suursaadikud teisipäeval vaibale.

Kavala üle toimub järgmine kohtuistung 26. novembril.