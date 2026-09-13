"Ukraina stuudios" kell 20 Arbo Probal ja Kersti Kaljulaid

Ukrainlased tegid kolmapäeval droonirünnaku enam kui 3000 km kaugusel arktilises Lääne-Siberis asuva sihtmärgi pihta. Millised droonid nii kaugele lendavad ja kuidas üldse droonitööstuse kiire areng sõjapidamist muudab, seda selgitab kaitseväe mehitamata süsteemide programmi juht Arbo Probal. Värskelt Ukrainast naasnud president Kersti Kaljulaid jagab sealseid meeleolusid ja analüüsib, mida arvata USA järjekordsetest katsetest rahukõnelustele hing sisse puhuda ja mida peaks samal ajal tegema Euroopa.

Saatejuht on Epp Ehand.