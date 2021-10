Kaitsevägi on valmis haiglaid aitama tehnika ja reservväelastega

Kaitseminister Kalle Laanet kinnitas kirjas tervise- ja tööministrile valmisolekut toetada haiglaid COVID-19 kriisiga toime tulemisel täiendavate parameedikute ja hingamisaparaatidega, juhul kui kriis peaks veelgi süvenema. Samuti on kaitsevägi valmis appi kutsuma reservväelased.

Praeguseks on kaitsevägi Lääne-Tallinna keskhaiglale eraldanud kümme hingamisaparaati. Lähiajal saab kaitsevägi haiglatele täiendavalt kasutusse anda veel 15 hingamisaparaati, ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti.

Ta lisas, et Põhja-Eesti regionaalhaiglas jätkavad nädalaste vahetustega teenistust viis kaitseväe parameediku väljaõppe saanud ajateenijat ning ollakse valmis rakendama ka tegevväelasi.

Kaitseväel on teenistuses nii tegevväelasest parameedikud kui ka ajateenijad, kes on läbinud parameediku väljaõppe. Järgmised ajateenijad lõpetavad parameediku väljaõppe detsembri alguses ning nemadki on valmis vajaduse korral appi minema.

Täpne osutatava abi maht sõltub meditsiinisüsteemi vajadustest ja sotsiaalministeeriumi ametiabi taotlusest.