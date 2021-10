Kolm Soome ajakirjanikku said süüdistuse saladokumentide avaldamises

Minimaalne karistus julgeolekusaladuse paljastamise eest on neli kuud vanglakaristust. Maksimaalne karistus aga hoopis neli aastat vanglakaristust. Siiski on ebatõenäoline, et ajakirjanikke võib oodata reaalne vanglakaristus, teatas Yle.

Süüdistuse said Helsingin Sanomate poliitikatoimetuse endine juhataja Kalle Silfverberg ning loo autoriteks märgitud Laura Halminen ja Tuomo Pietiläinen.

Ajakirjanikud eitavad kuriteo toimepanemist.

Võimud alustasid uurimist juba 2017. aastal. Helsingin Sanomat avaldas siis loo Soome kaitseväe signaalluurekeskusest. Nimelt kasutas leht signaalluurekeskuse tegevust avalikustades mitmel korral kõrgeima salastatuse astmega dokumente, mis käsitlesid nii luurekeskuse hinnanguid Venemaa relvajõududele, aga ka Soome enda luurevarustuse tehnilisi üksikasju.

Soome kaitseministeeriumi tegi avalduse keskkriminaalpolitseile, kus alustati uurimist riikliku turvalisusega seotud saladuse avaldamise paragrahvi alusel.

Eeluurimisel selgus, et Helsingin Sanomat ei hankinud informatsiooni ebaseaduslike vahenditega. Seetõttu on süüdistus piiratud ainult salastatud teabe avaldamisega.

Politsei uurib eraldi ka, kuidas salastatud materjal üldse ajakirjanike kätte sattus. Selles asjas on kahtlustatav kaitseväe endine luurejuht admiral Georgij Alafuzoff, teatas Yle.

Alafuzoff eise eitab kuriteo toimepanemist.