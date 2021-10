Narva koolid jäävad distantsõppele, huvikoolid jätkavad kontaktõppes

Terviseameti andmeil on oktoobri jooksul Narvas nakatunute hulk hoogsalt kasvanud ja viimase kümne päeva andmed näitasid, et nakatumine toimub põhiliselt koolides. Seepärast saadetigi kokkuleppel linnavalitsusega kõik õpilased alates 5. klassist distantsõppele.

Huviharidust aga saab erinevalt kooliõppest korraldada väiksema hulga kontaktidega ja seepärast huvikoole esialgu kinni ei panda.

"Ohutumad on sellised tegevused, mis toimuvad õues, nii et sellepärast ka koolitegevuses igasugused idividuaalsed ja õuetegevused on teretulnud, aga need, kus on palju inimesi ühes ruumis koos, kus on suur nakkusoht, jääksid esialgu ära. Ja kui õues liikumine on värskes õhus ja nii, et teistega kontakte välditakse, siis seal suurt ohumomenti ei ole," rääkis terviseameti Ida regiooni juht Marje Muusikus.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lootuse sõnul ei saaks linnavõim isegi soovi korral kogu huvitegevust Narvas piirata. Seda saab teha vaid riigivõim.

"Narva linnas on päris palju eraspordiklubisid, erinevad ringid, muusika-, kunstiringid. Kui nemad jätkavad oma tööd, sest riigi poolt ei ole kehtestatud mingit piirangut huviharidusele, siis tekib olukord, et munitsipaalhuvihariduse õppeasutused ei tööta, aga eraasutused töötavad," rääkis Lootus.

Praeguse seisuga jäävad Narva koolid 5. kuni 12. klassini distantsõppele 5. novembrini. Mis saab edasi, otsustatakse koostöös terviseametiga tuleval kolmapäeval.

"Me vaatame kindlasti seda koolipõhiselt, sest praegu ei olnud ühtegi kooli, keda oleks saanud välja jätta, sest haigestumine kahjuks on üldiselt kõrge kõikides," ütles Muusikus.

Tema sõnul oli lisaks kõrgele nakatumisele koolide distantsõppele saatmise argument ka koolivaheajal toimunud laste ja vanemate puhkereisid lõunamaadesse. Eelmiste koroonalainete kogemus näitas, et haigestumise tõus langes kokku koolivaheaja lõpuga.