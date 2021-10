Tallinna munitsipaalkoolidest jäävad kontaktõppele kaks

Tallinnas jäävad esmaspäevast nädalaks ajaks distantsõppele 4. kuni 8. klassid. Munitsipaalhuvialakoolid ja -ringid selles vanuserühmas on samuti kaugtööl. Kontaktõppega on otsustanud jätkata Prantsuse lütseum ja Tallinna reaalkool.

Lasnamäe gümnaasiumi direktor Andrei Kante oli pühapäeval koolimajas, et vaadata üle saabunud kiirtestid, mis tuleb esmaspäevast kasutusele võtta. Tema peab 4. kuni 8. klassi distantsõppele jäämist õigeks.

"Minu meelest see on väga põhjendatud otsus, sest pehmelt öeldes korralagedus, mis meid ootab homsest päevast alates - ma mõtlen uut karantiinikorda ja testimise korda - ei mõju hästi üldisele olukorrale," rääkis ta "Aktuaalsele kaamerale".

Reaalkool ja Prantsuse lütseum otsustasid jätkata kontaktõppega.

"Meil oli ainult üks kaalutlus - mis on lastele kõige parem. Ja kaugõpe on lastele väga halb," põhjendas lütseumi direktor Peter Pedak.

Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula ütles kahe kooli kontaktõppele jäämise kohta, et distantsõpe otsustati ühiselt.

"Kindlasti on kurb seda tõdeda, et koolid sellise otsuse tegid, sest oleme ausad, koolijuhid seda otsust tehes olid solidaarsed ja nimetasid seda solidaarseks otsuseks, et ühiselt võidelda vastu haigusele," rääkis Pajula.

Reformierakonna aseesimees, riigikogu liige Jürgen Ligi vihjas sotsiaalmeedias, et Tallinn survestas koole, kes soovisid kontaktõppega jätkata. Ligi ei soovinud nimetada, milliseid koole ta silmas pidas.

"Ma tean ühte konkreetset näidet ja ma tean, et seda väidetakse ka teiste koolide kohta," sõnas ta.

Prantsuse lütseumi direktor ütles, et neil pole oma otsuse pärast probleeme olnud.

"Sellepärast, et see jäeti ju lõppude lõpuks ikkagi koolide otsustada. Kõik koolijuhid andsid käskkirjad õppekorralduse kohta," sõnas Pedak.

Küsimusele, kui palju võib Reformierakonna ja Keskerakonna haridusvaldkonna vastasseis pealinnas mõjutada koalitsiooni suhteid Toompeal, ütles Ligi, et tegu on all-linna küsimusega.

"Kuni pole adekvaatseid põhjendusi, miks peavad kõik koolid kinni minema, siis on see lihtsalt poliitiline vastandumine, selline poliitiline härgamine, võiks öelda, et kes on peremees," ütles Ligi.