Haigekassa hakkab tõhustusdoosi meeldetuletusi saatma

Sel nädalal kestavad veel perearstide vaktsineerimistalgud, mille käigus inimesed saavad lasta end kaitsepookida sõltumata sellest, kelle nimistusse nad kuuluvad. Perearstide juures saab teha kõiki doose – nii esimesi, teisi kui ka tõhustussüste. See aitab vaktsiinini jõuda ka neil inimestel, kelle perearstid vaktsineerimisse näiteks leigelt suhtuvad või soovivad mõne teise arstiga nõu pidada. Selle järel aga on plaanis hakata inimestele saatma meeldetuletusi SMS-i ja e-kirja teel, kui neil kuus kuud viimasest vaktsiinisüstist mööda saab.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et perearstide aktsiooni kestel on raskuskese vaktsineerima kutsumisel olnud eakatel ja riskirühma inimestel. Perearstide selts on palunud kõigil oma liikmetel eakaid läbi helistada, kel tõhustusdoosi aeg on käes, ent oma arstiga võib igaüks ka ise ühendust võtta ega pea jääma perearsti telefonikõnet ootama.

"Oleme alustanud eakate teavitusest, mis on pigem perearsti telefonikõne, aga ka hooldekodude teavitus. Perearstide aktsioon kestab selle nädala lõpuni. Kui see sihtrühm laieneb ja teavituse korraldus muutub, siis hakkame kutseid saatma ka tsentraalselt läbi haigekassa alates järgmisest nädalast," ütles Kiik.

Siiski ei soovita ta inimestel jääda üksnes ametlikku kutset ootama, sest haigekassal ei pruugi olla kõigi inimeste toimivaid kontakte, et info kohale jõuaks.

"Kasutame haigekassa erinevaid kanaleid. Aga mõistlik on ka inimesel endal seda jälgida, mitte ainult lootma jääda tervishoiutöötaja või riigi teavituse peale. Nagu vanarahvas juba on öelnud, topelt ei kärise – võib-olla see teavitus läheb kogemata meilile, mis ei tööta. Tasub ka ise uurida sellele tõhustusdoosile registreerimise võimalust, Digilugu.ee kaudu või oma väljaprinditud-salvestatud Covidi-tõendi pealt," ütles Kiik.

Nagu Euroopa ravimiamet on ette kirjutanud, saab tõhustusdoosi teha siis, kui vaktsineerimiskuurist on möödas vähemalt kuus kuud. Seda arvestatakse alates viimasest vaktsiinisüstist. Nii on igaühel lihtne seda ise välja arvutada – tõhustusdoosi aja saab endale panna täpselt selleks ajaks, mil möödub kuus kuud viimasest kaitsesüstist.

Aega saab endale ka juba kas või kuu aega ette kirja panna. Digilugu.ee-sse sisse logides saab minna Covidi-vaktsineerimise alajaotusesse, kust avaneb digiregistratuur. Selle paremas ülaservas saab sortida omale ainult Covid-vaktsineerimise aegu. Sinna klõpsates avab süsteem esimesed vabad ajad alates ajast, mil inimesel on kuus kuud viimasest vaktsiinisüstist möödas. Valiku tegemiseks on vaja valida ka, millist vaktsiini inimene tõhustusdoosiks soovib ning millises maakonnas ta tahab oma kaitsesüsti kätte saada.

Enam ei kehti reegel, et tõhustusdoosi peab tegema sama vaktsiiniga, millega esmase kuuri. See tähendab, et nii AstraZeneca kui ka Pfizeriga vaktsineeritud võivad soovi korral lasta omale süstida Modernat või Modernaga vaktsineeritud Pfizerit. Küll aga soovitatakse tõhustusdoos kindlasti mRNA vaktsiinide seast valida ehk korduvvaktsineerima peakski end kas Pfizeri või Modernaga, sõltumata esmasest vaktsineerimiskuurist.

"Kuldreegel on see, et tuleb lähtuda Euroopa ravimiameti hinnangust ja ajutisest müügiloast, et vähemalt kuus kuud peab olema esmasest vaktsineerimiskuurist möödas. Alati on ka immuunpuudulikkusega inimesi, kelle konditsiooniga tuleb tõhustusdoosi teha võib-olla sagedamini, aga siin on perearstil siis kaalutlusõigus," selgitas Kiik.