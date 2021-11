Eakate huviringid jätkavad tööd

Praegu on suur osa õpilastest suunatud koju distantsõppele, kuid eakamate inimeste huviringid jätkavad tööd ja osavõtuks on vajalik immuniseerimise tõend. Teadusnõukoja ettepanek, et ringides osalemiseks oleks eakatel tehtud tõhustusdoos, valitsuses läbi ei läinud.

Mustamäe päevakeskuse joogatrennis osalejate vanust ei küsita, kuid treener Maire Toom arvab, et naised võivad ehk olla vanuses 75 ja rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Nad on üldiselt tublid ja meil on paar kõige tublimat puudu, sest nendel ei olnud seda passi, aga mis parata, nad peavad natuke ootama," rääkis Toom.

Maja huvijuhi Maivi Vainola sõnul on rahvast huviringides vähemaks jäänud, sest on ka neid, kes ei soovi viiruse leviku tõttu ringidesse tulla. Samas oleks tema sõnul halb see, kui huvitegevus tuleks katkestada.

"Siin nad on oma eakaaslastega koos, kellel on ühised huvid, ühised jutud. Ja paljud on ka üksikud ja olen kuulnud, et siit on sõbrannasid leitud," põhjendas ta.

Teadusnõukoda juht Irja Lutsari sõnul andis koda soovituse, et huviringides osalemiseks peaksid eakad olema saanud kolmanda süsti ehk tõhustusdoosi.

"Peaksid olema kolmanda doosi saanud, kui neil teisest doosist on möödas vähemalt kuus kuud. Ja sellest kolmandast süstist peaks olema ka vähemalt nädal möödas ja parem isegi kui kaks nädalat on möödas, et olla kindel, et see kolmas süst toimima hakkab," rääkis Lutsar.

Praegu peab huviringis osalemiseks ette näitama vaktsineerituse või koroonaviiruse läbipõdemise tõendi.

Tõhustusdoos on tervise- ja tööminister Tanel Kiige sõnul vanuses 65+ soovitatav.

"Kui nüüd mõelda niimoodi, et me seaksime eripiiranguid selle alusel, siis tekib kohe küsimus, et kui ma olen lõpetanud vaktsineerimiskuuri üleeile ja tõhustusdoosi võimalus avaneb mulle kuue kuu pärast, kas ma kuus kuud pean olema kodus. Sellist reeglit valitsus kindlasti kehtestama ei hakka," ütles Kiik.

Mustamäe päevakeskuses ollakse valmis ka olukorraks, kui viiruse leviku tõttu peavad huviringid töö katkestama.

"Kui peab, on vaja, siis on lihtsalt vaja. Sest tähtis on ikkagi see, et me oleksime terved ja me ei haigestuks," ütles Vainola.