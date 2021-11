Terviseamet: Sparta tegevuse jätkamine spordiseltsina ei ole õiguspärane

"Kuna Sparta spordiklubi majandustegevus on peatatud kaheks nädalaks, siis seal ei tohiks mingit tegevust sees olla," ütles Vernik ERR-ile.

Varem on terviseamet teinud spordiklubile ettekirjutuse, milles kohustati asutust viivitamatult täitma koroonaviiruse ohu tõrjumise nõudeid. Samuti on spordiklubile määratud sunniraha 2000 eurot, mille spordiklubi oli nõus tasuma, kuid plaanis sunniraha nõude vaidlustada.

Sparta spordiklubi avaldas oma koduleheküljel lakoonilise teate: "Sparta Spordiseltsi majandustegevus spordisaalis on ajutiselt peatatud. Spordisaale saavad külastada vaid Sparta spordiseltsi liikmed."

Sparta spordiseltsi liikmeks saab astuda tasudes 49-eurose igakuise liikmemaksu ehk sisuliselt ei pruugi terviseameti ettekirjutusel erilist mõju klubile olla.

Merilin Verniku sõnul ei ole selline tegevus õiguspärane. Ta lisas, et terviseamet arutab Spartaga seonduvat ning otsustab reedel edasised sammud.

"Me järelevalve käigus jälgime, kas hoitakse terviseameti otsusest peetakse kinni või mitte," sõnas Vernik.

Terviseameti teadmisel käib reedese seisuga tegevus Sparta spordiklubis edasi.

"Olukorras kus riigis on nii tõsine olukord, on see nii vastutustundetu tegevus. See on inimeste tervisest mitte hoolimine, kui üks spordiklubi tegutseb niimoodi. Järelevalve käigus me oleme näinud, et kui ettevõtted tahavad, siis nad saavad piiranguid täita," lausus Vernik.

ERR küsis kommentaari ka Sparta spordiklubist, lisame selle esimesel võimalusel.