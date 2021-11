Kooliõpilase ajalooteemalised koomiksid aitavad noortel mõista ajalugu

Tallinna 32. keskkooli abiturient Kaisi Pillart on kaks suvevaheaega kulutanud ajalooliste koomiksite joonistamisele. Neiu loodab, et faktitruud koomiksid aitavad lastel ajalugu paremini mõista ja edaspidi hakatakse neid kasutama ajalootundides.

Pole see Eesti ammustel aegadel olnud üks vaikne ja kõrvaline maatükk. Nii mõnigi hilisem suur valitseja on pidanud siin veetma üksjagu päevi, nagu näiteks Norra kuningas Olav Tryggvason, kelle lapsepõlvest joonistas koomiksi Tallinna 32. keskkooli abiturient Kaisi Pillart.

"Olav sattus siia küll mitte kõige õrnema juhuse läbi. Tegelikult kui ta oli kolmeaastane, siis Läänemerelt emaga Novgorodi poole põgenedes sattus ta saarlaste poolt vangi ja orjastusse. Põhimõtteliselt siin Eestis ta oligi orjana ja mitte küll nii süngetes toonides, läbi nalja ja huumori olen ma üritanud seda ka kujutada," rääkis ta.

Noore kunstniku sõnul on ta püüdnud kuningas Olavi lugu ja Eesti muinasaega kujutada võimalikult autentselt, et koomiksit oleks võimalik kasutada ajalootundides õppematerjalina.

"Olav Tryggvason ei olnud ainukene Norra kuningas, kellel Eestiga pistmist oli. Näiteks ka Püha Olav oli siin, see oli minu jaoks üllatav, et Eesti, me võib-olla arvame, on selline väike vaikne maa, aga siit käis läbi kaubandus, oli seotud oluliste isikutega ja oli oluline paik," rääkis Pillart.

Õigupoolest pole Olav I lugu Kaisi esimene koomiks. Mullune suvevaheaeg kulus tal 16. sajandil mogulite keisri Baburi koomiksi tegemisele. Selle koomiksi eest sai Kaisi õpilaste teaduskonkursil kaks eripreemiat.

"Tema selline suur edulugu, kuidas selline kodutu hulkuri staatusesse sattunud kuningriigita valitseja saab ühe suure islami impeeriumi, moguli impeeriumi valitsejaks, meeletud rikkused ja kultuur, kunst ja kõik see, mis temaga kaasas käib, paelus mind. Aga ennekõike, miks ma Baburi tahtsin valida, oli tema lähedane suhe poja Humāyūniga," ütles Pillart.

Keiser Baburi koomiks on esialgu tõeline haruldus, sest Kaisi lasi seda trükkida vaid kuus eksemplari. Lootust on, et uuel aastal jõuab koomiksi käsikiri suurde trükikotta.