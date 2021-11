Daugavpilsi haigla võib kaotada 300 vaktsineerimata töötajat

Daugavpilsi regionaalhaigla juhatuse liige Grigorijs Semjonovs on välja andnud mitu korraldust, et haigla personal laseks end kaitsepookida Covid-19 vastu. Enamikku tehnilist personali saab asendada, kuid raskem on asendada õdesid, vahendas LSM.

Haigla ei plaani tegevust lõpetada. Polikliiniku tegevust siiski piiratakse. Polikliiniku töötajad lähevad appi haiglasse.

"See, et peame piirama polikliiniku tööd, see avaldab juba negatiivseid tagajärgi patsientide tervisele. Tuleb mõista, et see on samm, mida ma ei tahtnud astuda," ütles Semjonov.

Tervishoiuministeerium pöördus ka vabatahtlike poole. 54 arstiteaduskonna üliõpilast, õde ja arsti assistenti lähevad haiglasse appi.

Daugavpilsis on Läti suurim nakatumise tase. Daugavpilsi regionaalhaiglas on hetkel 203 Covid-19 patsienti.